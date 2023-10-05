Путин заявил, что в телах погибших на самолете Пригожина обнаружены осколки гранат — а "внешнего воздействия" на самолет не было

„Наверняка висит в воздухе вопрос, а что случилось с руководством [частной военной] компании. Мне руководитель Следственного комитета докладывал на днях, что в телах погибших при авиакатастрофе обнаружены фрагменты ручных гранат. Внешнего воздействия на самолет не было. Это уже установленный факт — результаты экспертизы, проведенной Следственным комитетом РФ“, — сказал Путин.

Президент отметил, что следствие по делу о крушении частного самолета Пригожина еще не завершено. По его словам, экспертиза на наличие алкоголя или наркотических веществ в крови погибших не проводилась, но, считает Путин, ее надо провести. "Мы знаем, что после известных событий в компании в Петербурге ФСБ обнаружила не только 10 миллиардов наличными, но и пять килограммов кокаина. На мой взгляд, надо было провести такую экспертизу, но она не была проведена“, — добавил Путин.

Говоря о ЧВК Вагнера, президент РФ заявил, что в России не существует и не существовало частных военных компаний, потому что нет закона о ЧВК. "Это было журналистское наименование — частная военная компания“, — сказал Путин.

Тот опыт, который был, он и был "таким корявым, потому что он не был основан на законе“, считает он. По словам президента, у российских нет единого мнения, нужны или нет ЧВК. При этом он отметил, что несколько тысяч бойцов ЧВК Вагнера подписали контракты с Вооруженными силами РФ.

Самолет Евгения Пригожина потерпел крушение в Тверской области 23 августа, спустя два месяца после мятежа ЧВК Вагнера. Все находившиеся на борту 10 человек погибли. Росавиация сообщала, что на борту, в том числе, находились сам Пригожин и командир ЧВК Вагнера Дмитрий Уткин. В СК подтвердили, что они погибли.

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