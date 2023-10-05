Яан Тоотс: В Нарве необходимо сосредоточится на поиске позитивной энергии и точек соприкосновения

„Благодарю городское собрание за доверие и обещаю приложить все усилия, чтобы обеспечить слаженное сотрудничество в управлении городом“, - сказал Яан Тоотс, выдвинутый на пост мэра фракцией «Narva“. «Я считаю очень важным восстановить сотрудничество, и для этого оппозиция должна быть включена в процесс принятия решений - все члены городского собрания получили мандат от жителей Нарвы, и идеи развития города должны обсуждаться вместе.“

По словам Яана Тоотса, первым большим вызовом является составление дополнительного бюджета города, который будет вынесен на голосование на сессии городского собрания 19 октября. «Политический застой необходимо остановить, жители Нарвы устали от интриг, касающихся руководства города. Необходимо сосредоточиться на поиске позитивной энергии и точек соприкосновения. Нарва может многое предложить жителям и гостям города – например, культурная программа Осенней столицы очень разнообразна. В долгосрочной перспективе необходимо найти возможности максимально эффективно использовать сотни миллионов евро, выделенные для Ида-Вирумаа в рамках Европейского фонда восстановления.“

Яан Тоотс является членом Центристской партии с 2019 года, является заместителем председателя партии и руководит Тартуским округом, а также является членом Тартуского городского собрания.

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