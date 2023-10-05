Правда ли, что в Европе появились антиукраинские граффити с лозунгом "Слава Урине"?
В конце сентября 2023 года в соцсетях распространили несколько фото уличных граффити: все они связаны с Украиной, но англоязычное название страны на них заменено словом urine («моча“). Мы проверили подлинность этих снимков.
Всего в Сети завирусились четыре снимка из трёх локаций. На первом фото запечатлён человек, лежащий в моче расцветки украинского флага, на втором — портрет Владимира Зеленского, а на третьем и четвёртом — флаг Украины на одном и том же здании. На всех рисунках в том или ином виде присутствует фраза Glory to Urine (чаще всего в подписях её переводят как «Слава урине“ или «Слава моче“). Чаще всего сообщается, что снимки сделаны где-то в Европе. Например, об этом рассказали Telegram-каналы «Скотт Риттер в Telegram“ (99 000 просмотров на момент написания этого разбора), «Семён Пегов | War Gonzo“ (95 000), «Русская весна Z“ (74 000), «Россия 2.0“ (45 000), «Пригожин в Telegram“ (20 000), «Кедми в Telegram | Главное“ (19 000), «Денацификация UA“ (17 000), «Александр Коц | СВО“ (13 000) и «Новый zаvет“ (11 000). При этом авторы некоторых публикаций уточняют, что речь идёт о Германии — такие посты появились в каналах «Наблюдатель“ (94 000 просмотров), «Политнавигатор“ (78 000) и «Царьград ТВ“ (9300). Аналогичные публикации встречаются во «ВКонтакте“, например в верифицированных пабликах патриотической медиаплатформы «Консерватор“ и телеканала «Царьград“, а также в других сообществах.
Авторы многих записей с виральными фотографиями считают, что художники, ответственные за новый антиукраинский стрит-арт, вдохновлялись роликом, которой в интернете начали распространять 21 сентября. Тогда во многих российских СМИ и соцсетях утверждали, будто бы к приезду Зеленского в Нью-Йорке на большом экране из-за технической ошибки случайно показали лозунг Glory to Urine вместо Glory to Ukraine («Слава Украине“). «Проверено“ делало разбор того видео и установило, что оно было сфабриковано.
В тех постах, где утверждается, что граффити были сделаны в немецких городах, напоминают и о граффити с Зеленским, поедающим руку солдата ВСУ, которое якобы появилось в середине сентября на одном из домов в Берлине. «Проверено“ пришло к выводу, что этот стрит-арт никогда не появлялся на здании, а был наложен на фото цифровым способом. Более того, сам снимок был сделан не в немецкой столице, а в Варшаве.
На новых вирусных снимках с фразой Glory to Ukraine не запечатлены какие-либо достопримечательности или заметные вывески, а в большинстве постов, помимо указания Европы или Германии, нет никакой дополнительной информации. Однако на одном из зданий мы заметили табличку с номером 45, которая похожа на те, что висят на домах в Париже. Ранее «Проверено“ рассказывало о трёх фальшивых граффити, два из которых якобы были нарисованы в столице Франции в ноябре 2022 года и в сентябре 2023-го. На первом Зеленский был изображён в виде всасывающей деньги чёрной дыры, а на втором — в образе каннибала, поедающего ногу украинского солдата. Третий рисунок, который в феврале 2023-го выдавали за появившийся в Брюсселе, изображал Зеленского пожирающим танки. Мы и наши иностранные коллеги-фактчекеры установили, что все три стрит-арта были созданы в компьютерном редакторе, а фотографии, ставшие основой тех фейков, сделаны в восточных пригородах Парижа — Сен-Манде и Монтрёе.
„Проверено“ предположило, что новые граффити могли быть наложены на фото, снятые примерно в тех же районах, поэтому с помощью Google Maps мы проверили несколько домов с номером 45 в округе станции метро Saint-Mandé. Выяснилось, что первый снимок сделан по адресу улица де Ланьи, 45 в другом восточном пригороде Парижа — Венсене.
С помощью функции Google Street View мы установили локации и с остальных фотографий. На втором снимке запечатлён дом №4 на улице Бельфор, также находящийся в Венсене.
Третье и четвёртое фото были сделаны на пересечении улиц Жан-Жака Руссо и До Комюн — запечатлённое здание расположено в Монтрёе.
„Проверено“ не нашло ни одного упоминания подобных граффити ни в местных СМИ, ни в онлайн-сообществах жителей тех районов. В администрации Венсена нам сообщили, что все фотографии с граффити — подделки. В качестве доказательства нам прислали снимки с тех же локаций, где якобы и должны быть стрит-арты, однако ни рисунков, ни следов их удаления там не видно. К сожалению, на одной из присланных фотографий показана другая стена (однако фотограф был по верному адресу), поэтому ниже приводим лишь два снимка.
Для наглядности мы составили маршруты по всем шести местам, где якобы появлялись поддельные рисунки в ноябре 2022 года, феврале и сентябре 2023 года. Согласно картам Google и «Яндекса“, общий путь между ними составляет около 1,7 км, на его преодоление пешком уйдёт немногим более 20 минут. К моменту публикации этого разбора неизвестно, были ли все фотографии сделаны в одно время (это может быть не так, поскольку на «брюссельском“ снимке люди одеты в тёплую одежду, а на одном из новых заметен человек в футболке) либо же автор снимков (или коллектив авторов) проживает поблизости.
Согласно сервису TGStat, три фото фальшивых граффити с фразой Glory to Urine завирусились после поста в Telegram-канале ведущей «Первого канала“ Олеси Лосевой (17 000 просмотров), который вышел 29 сентября в 14:47 по московскому времени. Четвёртое фото через несколько часов одновременно появилось в Telegram-каналах «Шкварка News“ (6100 просмотров) и «Шкварка 2.0“ (1000).
Итог: Фейк