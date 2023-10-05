Правда ли, что в Европе появились антиукраинские граффити с лозунгом "Слава Урине"?

В тех постах, где утверждается, что граффити были сделаны в немецких городах, напоминают и о граффити с Зеленским, поедающим руку солдата ВСУ, которое якобы появилось в середине сентября на одном из домов в Берлине. «Проверено“ пришло к выводу, что этот стрит-арт никогда не появлялся на здании, а был наложен на фото цифровым способом. Более того, сам снимок был сделан не в немецкой столице, а в Варшаве.

Авторы многих записей с виральными фотографиями считают, что художники, ответственные за новый антиукраинский стрит-арт, вдохновлялись роликом, которой в интернете начали распространять 21 сентября. Тогда во многих российских СМИ и соцсетях утверждали, будто бы к приезду Зеленского в Нью-Йорке на большом экране из-за технической ошибки случайно показали лозунг Glory to Urine вместо Glory to Ukraine («Слава Украине“). «Проверено“ делало разбор того видео и установило, что оно было сфабриковано.

На новых вирусных снимках с фразой Glory to Ukraine не запечатлены какие-либо достопримечательности или заметные вывески, а в большинстве постов, помимо указания Европы или Германии, нет никакой дополнительной информации. Однако на одном из зданий мы заметили табличку с номером 45, которая похожа на те, что висят на домах в Париже. Ранее «Проверено“ рассказывало о трёх фальшивых граффити, два из которых якобы были нарисованы в столице Франции в ноябре 2022 года и в сентябре 2023-го. На первом Зеленский был изображён в виде всасывающей деньги чёрной дыры, а на втором — в образе каннибала, поедающего ногу украинского солдата. Третий рисунок, который в феврале 2023-го выдавали за появившийся в Брюсселе, изображал Зеленского пожирающим танки. Мы и наши иностранные коллеги-фактчекеры установили, что все три стрит-арта были созданы в компьютерном редакторе, а фотографии, ставшие основой тех фейков, сделаны в восточных пригородах Парижа — Сен-Манде и Монтрёе.

„Проверено“ предположило, что новые граффити могли быть наложены на фото, снятые примерно в тех же районах, поэтому с помощью Google Maps мы проверили несколько домов с номером 45 в округе станции метро Saint-Mandé. Выяснилось, что первый снимок сделан по адресу улица де Ланьи, 45 в другом восточном пригороде Парижа — Венсене.

С помощью функции Google Street View мы установили локации и с остальных фотографий. На втором снимке запечатлён дом №4 на улице Бельфор, также находящийся в Венсене.

Третье и четвёртое фото были сделаны на пересечении улиц Жан-Жака Руссо и До Комюн — запечатлённое здание расположено в Монтрёе.