Нашествие "Шахедов“ на Украину: как бороться с массированными атаками ударных дронов России

Тенденцию к увеличению числа и масштаба налетов он объясняет так: «Очевидно, россияне получают больше материалов и самих “Шахедов“ от Ирана. Плюс, как они утверждают, открыли завод по их производству“.

„Они постоянно меняют маршруты, атакуют с разных сторон, вразброс, облетают районы ПВО вдоль границы. То есть каждый “Шахед“ имеет свой отдельный маршрут и совершает маневры“, — отмечает Юрий Игнат.

Обычно россияне запускают "Шахеды“ группами или «роями“, которые летят в одном направлении, — это увеличивает нагрузку на украинскую ПВО, особенно если одновременно с этим Украину атакуют крылатые или баллистические ракеты, а также фальш-цели.

И хотя больше всего от этих беспилотников страдают южные регионы Украины, в частности, Одесская область, "Шахеды“ регулярно летят и на Киев и даже долетают до Львова или, например, до электроподстанции в Ровно.

Сейчас ударные дроны летят с трех направлений: из Курска — на севере, а также полигона на крымском мысе Чауда и из-под города Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае — на юге.

А уже в сентябре в издании Defense Express на основе официальных сводок насчитали 503 "Шахеда“ во всех атаках на Украину. Эту цифру подтверждает и Юрий Игнат.

„Рекордным количеством запущенных “Шахедов“ было 45 — в новогоднюю ночь. А на следующую ночь было еще 39. Но позже это количество уменьшилось. Сейчас же статистика говорит сама за себя — количество запущенных “Шахедов“ растет, как и, соответственно, сбитых“, — добавляет он.

„Видим тенденцию к увеличению использования “Шахедов“. Ежедневно россияне применяют десятки “Шахедов“, как правило, с разных направлений“, — говорит в разговоре с Украинской службой Би-би-си представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Военные обозреватели предупреждают, что российские войска могут нарастить "рой“ беспилотников с десятков до сотен в одном налете.

А издание «Украинская правда“ со ссылкой на источники во власти указало, что защитные укрытия от "Шахедов“ на ключевых энергетических объектах страны построят только в конце этого года.

Даже министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предупреждает о зимних ударах, в том числе дронами, по украинской энергетике и призывает укрепить систему ПВО Украины.

А Юрий Игнат на вопрос Украинской службы Би-би-си о том, могут ли россияне уже задействовать в своих атаках сотню "Шахедов“, отвечает так: «Если они сейчас запускают по 30-40 “Шахедов“, то если, например, сделают паузу в три дня и запустят одновременно сто — такого нельзя исключать“.

„Россия имеет реальную возможность в течение следующего года или около того нарастить свои возможности с периодических запусков десятков импортных ударных дронов-камикадзе Shahed-136 по украинским целям до более частых атак сотнями аппаратов“, — предупреждает президент Института науки и международной безопасности Дэвид Олбрайт.

„Производство уже есть, в основном речь идет о крупноузловой сборке. Количество невысокое — около 30 единиц в месяц. Они планируют выйти на высокие показатели, но пока что планы с реальностью не совпадают“, — рассказывал в середине августа представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии изданию "Фокус“.

При этом американские журналисты приводят оценки вашингтонского Института науки и международной безопасности, по которым "Алабуга“ вряд ли успеет собрать столько ударных беспилотников к запланированной дате.

Washington Post со ссылкой на утечку российских документов утверждает, что россияне создали большой завод в городе Елабуга в Татарстане (в особой экономической зоне "Алабуга“), где до 2025 года планируют произвести 6 тысяч "Шахедов“.

Информация о масштабном российском производстве беспилотников «Герань-2“ (как россияне называют ударный дрон Shahed-136 в рамках собственной кампании отрицания их закупок у Ирана) курсирует в украинских и западных медиа уже несколько месяцев.

Поэтому они более действенны как средство обороны конкретных объектов, перекрыть "Гепардами“ большую часть территории Украины невозможно даже теоретически.

Проблемой, однако, является то, что количество таких самоходных зениток ограничено (они фактически уже не выпускаются), а их эффективная дальность — до 4,5 км.

По его словам, установки Gepard способны обнаруживать воздушные цели своими радарами и автоматически наводиться на них, что дает фактически стопроцентный результат.

„Она выстреливает очередь зенитных 35-мм снарядов из спаренной автоматической пушки, которые разрываются возле цели (так называемые "запрограммированные боеприпасы“ — Би-би-си) и образуют облако шрапнели, то есть большую площадь поражения. И так “Шахед“ уничтожается одной очередью“, — объясняет Юрий Игнат.

Поэтому в случае "Шахедов“ зенитно-ракетные комплексы — это скорее последний аргумент, когда не сработали все остальные.

Россияне это знают и специально запускают "Шахеды“ и другие дешевые беспилотники или крылатые ракеты старого образца, чтобы украинская противовоздушная оборона тратила больше зенитных ракет.

„Зенитные ракеты нужны, прежде всего, для перекрытия воздушного пространства от российской авиации“, — объясняет он приоритеты.

„Поэтому мы стараемся рационально использовать те типы вооружения, которые у нас есть“, — говорит Юрий Игнат.

Но стоимость одной ракеты любого из этих комплексов существенно выше одного "Шахеда“, тем более в условиях дефицита как советских, так и западных боеприпасов — несмотря на постоянные упоминания о них в очередных пакетах помощи от союзников.

Самыми эффективными средствами украинского ПВО против "Шахедов“ считаются зенитно-ракетные комплексы, такие как «Бук-М1“, С-300, а также западные аналоги — IRIS-T и NASAMS. Для таких целей могут использоваться и ЗРК PATRIOT и SAMP/T.

Чем же Силы обороны Украины могут ответить на такую угрозу?

„Шахед лучше всего выявляется тепловизором. Хорошо, что дефицита с их производством нет, вопрос лишь в деньгах и сложностях с импортом некоторых моделей, типа Flir, чей сайт до сих пор заблокирован для просмотра из Украины. Но это сложности, которые можно преодолеть“, — говорит в беседе с Украинской службой Би-би-си военный блогер и разработчик систем автоматизированного обучения бойцов, известный в фейсбуке как Paolo Lumiere.

Но при системном подходе и оснащении эффективность этих групп можно существенно повысить, что уже частично делается.

Огневые группы на пикапах с ПЗРК, пулеметами и стрелковым оружием — это скорее вынужденный шаг в борьбе с "Шахедами“ и другими воздушными целями.

Истребители действительно периодически используются против "Шахедов“, но такой инструмент также вряд ли можно считать оптимальным с точки зрения рациональности и безопасности самолетов.

„Это старые советские системы, которые не создавались для уничтожения малозаметных и малоразмерных целей, таких как “Шахеды“. Как, кстати, и МиГ-29 и Су-27“, — объясняет он.

В конце концов, есть еще советские самоходные зенитки "Шилка“ и "Тунгуска“. Впрочем, для борьбы с "Шахедами“, по словам Юрия Игната, они менее эффективны.

Примером здесь являются шведские Lvkv 90 — самоходные зенитные установки на базе CV 90 с радаром и 40-мм автоматической пушкой Bofors L70B, которая стреляет запрограммированными зенитными снарядами.

Есть и западные аналоги «Гепардов“, которые еще не поступали в ВСУ от союзников, но могли бы помочь в борьбе против "Шахедов“.

Эффективной "малой ПВО“ могут быть также другие самоходные зенитно-ракетные комплексы ближнего действия, которые есть в распоряжении ВСУ. Например, Avenger — это "Хамви“ с контейнерами для ракет Stinger и зенитным пулеметом Browning M2.

Кроме того, дефицит боеприпасов ощущается и для этих установок. Хотя в феврале стало известно, что немецкий концерн Rheinmetall возобновляет производство снарядов для Gepard, так что здесь ситуация лучше, чем с ракетами.

Важно также иметь достаточное количество зенитных прожекторов, которые позволят «работать“ по целям всем бойцам группы, которые не имеют тепловизоров.

„К корпусу тепловизора любыми доступными средствами крепится лазерная указка — в простом случае это может быть даже китайская “303“. Указка примерно настраивается на центр поля зрения тепловизора. Боец, который видит “Шахед“, включает лазер, и все вокруг понимают, что он увидел цель“, — описывает собственное видение "механики“ процессов военный блогер.

В самих огневых группах Paolo Lumiere предлагает оснащать тепловизором по крайней мере "самый большой эффективный калибр“: крупнокалиберные пулеметы ДШК, ПЗРК или 7,62-мм ПКМ.

Вопрос, впрочем, насколько эффективно так можно обнаруживать и наводиться против "роев“ ударных беспилотников.

Алгоритм действий с комплексами дальнего обнаружения может быть таким: оператор обнаруживает "Шахед“, передает направление по рации или делает отметку на электронной карте, а также наводит зенитный прожектор и лазер в сторону цели. Так мобильные огневые группы узнают, куда им лучше территориально смещаться.

„То есть, чтобы закрыть обнаружение дронов над Львовом, достаточно одного такого комплекса дальнего действия, установленного на естественных высотах. Но поскольку в реальности влияют еще рельеф, погода, потребность в резервировании, то оптимально будет где-то четыре комплекса. То есть цена обнаружения “Шахедов“ над этим городом сопоставима со стоимостью четырех джипов Land Cruiser. Много это или мало?“ — спрашивает он.

Он предлагает рассмотреть возможность использования такого комплекса, например, во Львове — городе с территорией около 11 км в диаметре.

„Есть также более серьезные стационарные комплексы — аналоги российской системы дальнего наблюдения “Муром-М“. Как правило, они имеют двойной тепловизионный и оптический канал. Ими можно обнаруживать “Шахед“ за 10-12 км. Стоят примерно 37-60 тысяч долларов, работают круглосуточно на дистанционном управлении“, — описывает вариант Paolo Lumiere.

По его словам, «цена вопроса“ составляет 3-8 тыс. долларов: «Тепловизор за 7-8 тыс. долларов видит “Шахед“ за 8 км в зависимости от погодных условий“.

„Шахеды“ имеют четыре антенны, чтобы настраиваться на разные спутники, что делает их более устойчивыми к воздействию РЭБ.

Но с РЭБ тоже есть свои нюансы.

Если с РЭР сложнее, ведь "Шахеды“ летят по заданному маршруту и не передают данные оператору (как управляемые дроны), то средствами РЭБ на них повлиять можно.

Наконец, есть еще один инструмент противодействия "Шахедам“ — средства радиоэлектронной разведки (РЭР) для их обнаружения и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), чтобы сбивать с курса.

„В целом же эффективность у мобильных огневых групп есть. Нужно, чтобы там были опытные военнослужащие, которые могут выполнять такие задачи“, — отмечает он.

Поэтому более эффективными могут быть мобильные группы или стационарные огневые точки с зенитками ЗУ-23-2 — спаренными 23-мм зенитными установками. Юрий Игнат говорит, что такое крупнокалиберное оружие действительно регулярно сбивает "Шахеды“, хотя и не так эффективно, как "Гепарды“.

„Попасть в “Шахед“ непросто, это маленькая цель. Бывает, что пули их прошивают, но они летят дальше“, — рассказывает представитель Воздушных сил ВСУ.

А Юрий Игнат отмечает, что с учетом того, что дальность огня пулеметов составляет несколько километров, то для защиты городов нужна достаточная плотность огня, то есть большое количество мобильных групп.

Похожую схему для мобильных групп «охотников за “Шахедами““ можно использовать и на фронте, только с учетом маскировки: "С прожекторами и тепловизорами в ближнем тылу, и только с тепловизорами — непосредственно на линии соприкосновения“.

Важно также проводить регулярные учения мобильных групп с отработкой быстрого развертывания и стрельбы по воздушным целям с опережением, в том числе и трассирующими пулями.

„Цена таких прожекторов начинается от 680 евро (фонари вроде Imalent MS18) и может доходить до нескольких тысяч евро. То есть, средняя цена в гривнах — 40-45 тысяч. Есть и прожекторы отечественного производства частных компаний с разной шириной луча и дальностью освещения“, — делится расчетами Paolo Lumiere.

Прожекторы нужно размещать чуть дальше от группы, чтобы их лучи не освещали дым от выстрелов вместо неба.

О поисках дешевых и эффективных отечественных инструментов говорит и Paolo Lumiere: «Что касается перспектив украинских разработок — все еще надеюсь, что волонтеры доделают дроны-перехватчики "Шахедов“.

В апреле, например, писали о том, что «армия США через украинских военных тестирует экспериментальное оружие против беспилотников“.

Вариантов противодействия, кроме описанных выше, может быть достаточно много.

„Компании, и прежде всего ДТЭК, должны закупить РЭБ и передать его в координацию военным. Мы не можем игнорировать проблему. Отдельные депутаты ведут законодательную деятельность по этому вопросу, но нет инициативы от государства“, — сетует связист.

„У нашего государства нет потенциала закрывать собой крупный бизнес. Поэтому я считаю, что мы должны не просто предложить, а обязать бизнес защитить объекты. Купить РЭБ за рубежом не является проблемой“, — предлагает Сергей Бескрестнов.

Чтобы обеспечить достаточное их количество, он предлагает посмотреть на опыт России. Там правительство предложило крупному бизнесу, который владеет важными инфраструктурными объектами, за свой счет закупать средства РЭБ против украинских ударных дронов.

„Наши ударные беспилотники летают на Москву, “Шахеды“ летают к нам. И те, и другие летят по сигналам спутниковой навигации. По тому же принципу летают крылатые ракеты и наводятся HIMARS. Задача РЭБ —заглушить эти сигналы навигации или подменить их другим сигналом. Поэтому, когда мы говорим о крылатых ракетах и “Шахедах“, то это РЭБ против GPS“, — рассказал он в интервью изданию «Цензор“.

Дополнительные детали по этой теме раскрывает военный связист и специалист по РЭБ Сергей Бескрестнов, известный под позывным "Флеш“.

„Когда “Шахед“ входит в зону действия РЭБ, то теряет курс — РЭБ его “сбивает с толку“. Но по инерции он продолжает лететь дальше и постепенно выходит из-под воздействия средств радиоэлектронной борьбы и возвращается на курс благодаря спутникам. То есть, разворачивается и продолжает движение к цели. Снова залетает — снова теряет ориентировку“, — объясняет Юрий Игнат.

Британское издание Guardian недавно сообщило о том, что Украина предлагает западным союзникам нанести "ракетные удары по заводам по производству БПЛА в Иране, Сирии, а также по потенциальной производственной площадке в Российской Федерации“.

„Последний (то есть, удар по российскому заводу. — Би-би-си) может быть осуществлен украинскими Силами обороны, если партнеры предоставят необходимые средства поражения“, — написали британцы со ссылкой на "секретный документ“, присланный партнерам из Киева.

Впрочем, все эти предложения сейчас выглядят довольно фантастически, хотя уничтожение мощностей по производству "Шахедов“ действительно стало бы наиболее результативным ответом на угрозу.

Украине же сейчас важно сосредоточиться на тех инструментах борьбы с "Шахедами“, которые уже работают и которые можно быстро масштабировать в соответствии с собственным потенциалом и возможностями западных союзников.

„ПВО есть везде. В каждом подразделении Сил обороны — ВСУ, Национальной гвардии, полиции, пограничников — везде есть человек с ПЗРК и другими средствами, которые устанавливают на пикапы огневых групп“, — отмечает Юрий Игнат.

Россия начала снова бить по украинской энергетике еще в сентябре, эксперты прогнозируют, что и этой зимой Москва захочет сделать Украине "блэкаут“. Поэтому борьба с "Шахедами“, которые уже наносят удары по энергетике, становится вопросом выживания этой осенью и зимой.

Оригинал этого материала можно прочитать на сайте Украинской службы Би-би-си

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