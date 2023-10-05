СМИ: эстонская компания с заводами в Пскове и Калининграде не может выйти из российского бизнеса без одобрения сделки Минпромторгом РФ(15)
Издание "Псковская губерния" в своем телеграм-канале пишет, что эстонская компания Elme Messer Gaas выйдет из российского бизнеса сразу после того, как сделку одобрит Минпромторг РФ. У компании есть заводы в Пскове и Калининграде.
Источники "Псковской губернии" сообщают, что Минпромторг не одобряет сделку по продаже эстонского бизнеса уже более полугода. Elme Messer Gaas вложила в завод в Пскове несколько десятков миллионов евро: он находится на территории особой экономической зоны "Моглино". Несмотря на радикальное отношение Эстонии к агрессии России, завод до сих пор принадлежит эстонским инвесторам. Фактический бенефициар Elme Messer - один из богатейших эстонцев Федор Берман.
Отметим, в августе об уходе из России заявила и финская Nor-Maali Group: в "Моглино“ находится лакокрасочный завод компании. Потенциальные владельцы обеих компаний пока неизвестны.
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