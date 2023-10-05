СМИ: эстонская компания с заводами в Пскове и Калининграде не может выйти из российского бизнеса без одобрения сделки Минпромторгом РФ

Источники "Псковской губернии" сообщают, что Минпромторг не одобряет сделку по продаже эстонского бизнеса уже более полугода. Elme Messer Gaas вложила в завод в Пскове несколько десятков миллионов евро: он находится на территории особой экономической зоны "Моглино". Несмотря на радикальное отношение Эстонии к агрессии России, завод до сих пор принадлежит эстонским инвесторам. Фактический бенефициар Elme Messer - один из богатейших эстонцев Федор Берман.