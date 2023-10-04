ФОТО | Нарвскую Бизнес-конференцию 2023 посвятили теме Справедливого перехода
В Нарве проходит неделя предпринимательства. Сегодня, 4 октября, в ее рамках состоялась Нарвская Бизнес-конференция 2023, которую посетили почти 200 человек. Она прошла в Нарвском колледже Тартуского университета.
Бизнес-конференцию открыл министр экономики и информационных технологий Тийт Рийсало. На мероприятие пришли в первую очередь представители предприятий, которые планируют получить субсидию из целевого фонда Справедливого перехода. Но один из участников конференции, Андрей Соколов, с сожалением прокомментировал из зала, что присутствуют всего лишь 5-6 представителей мелких и средних производственных компаний, возможно, они не знали о событии.
В первой половине дня политики приняли участие в дебатах о будущем Ида-Вирумаа и Нарвы в контексте Справедливого перехода. Обсуждались с участниками конференции рамки Справедливого перехода и условия поддержки. Опытом поделились руководители предприятий, уже получившие софинансирование из фонда Справедливого перехода.
Министр экономики и информационных технологий Тийт Рийсало считает, что местным компаниям стоит активнее участвовать в подаче ходатайств на получение средств. По некоторым направлениям фонд Справедливого перехода прекратит выдачу финансирования в конце 2026 года, по некоторым – в 2029 году.
Сейчас, по его словам журналистам, примерно 25 миллионов уже выданы крупным компаниям, проекты на выдачу порядка 40 миллионов тоже готовы. И некоторые проекты проходят этап консультирования. Всего выделяется 340 миллионов на Ида-Вирумаа.
Пока подавать ходатайство могли крупные компании, а совсем скоро смогут и мелкие, даже представители микробизнеса. Будет такая возможность и для некоммерческих организаций. Министр сказал, что в октябре они сделают анализ, насколько эффективно проходит работа фонда, и в ноябре решат, нужно ли менять способы взаимодействия с компаниями уезда. Возможно, изменится круг компаний, которые могут ходатайствовать.
„Мы не просто раздаем деньги, они должны мотивировать компании делать такие инвестиции, которые помогут им стать конкурентоспособными в дальнейшем“, - сказал Рийсалу.
Довольно большие деньги, по его словам, идут в инкубаторы – в Йыхви, в Нарве. Часть идет на образование, чтобы переделать учебные программы, например, в колледж Кохтла-Ярве и Нарвский колледж Тартуского университета. Поддержка крупным предприятиям – от 500 тысяч до 20 миллионов евро, а малым – от 30 тысяч до 500 тысяч.
Эстония, как рассказал министр, была первой страной, где сделали серьезную инвестицию в рамках финансирования фонда – это завод магнитов. "Не смотрели структуру туризма и другие сферы, а пока смотрели именно промышленность, потому что в этой сфере люди могут зарабатывать больше“, - добавил министр.
На одной из сессий Бизнес-конференции участникам подробно рассказали, как получить консультацию и финансирование. В финальных дебатах участвовали руководители местных самоуправлений Ида-Вирумаа.
Мероприятие организовал Департамент развития и экономики города Нарвы. Партнерами выступили: Ida-Viru Investeeringute Agentuur, Ida-Viru Ettevõtluskeskus, Ettevõtluse и Innovatsiooni Sihtasutus.
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