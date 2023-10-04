04.10.2023, 20:44
Спутниковые снимки: корабли Черноморского флота РФ покинули Севастополь
ФОТО: | X.com
OSINT-аналитик MT Anderson опубликовал спутниковые снимки от 1 октября, которые свидетельствуют, что значительную часть кораблей Черноморского флота РФ перебросили из аннексированного Севастополя в Новороссийск в Краснодарском крае, сообщает "Медуза".
По словам аналитика, в Новороссийск перешли два фрегата проекта 11356 "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", три дизельных подводных лодки, пять больших десантных кораблей и несколько малых ракетных кораблей.
Как пишет DW, по оценке телеграм-канала “Военный осведомитель“, передислокация Черноморского флота РФ связана с угрозой удара крылатыми ракетами Storm Shadow со стороны Украины.
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