Украинская разведка сообщила о высадке спецназа в Крыму. ФСБ заявила о захвате в плен одного из украинских военных

ГУР опубликовало видео, на котором видно, как несколько катеров подплывают к берегу, после чего стоящие в воде бойцы с украинским флагом говорят, Крым будет украинским. Согласно заявлению ГУР, в высадке участвовали спецназовцы батальонов „Стугна“ и „Братство“.

Представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии „Украинской правде“ сказал, что у украинских спецназовцев произошел бой с российскими военными.

„Есть много погибших и раненых из личного состава захватчиков. К сожалению, есть потери среди украинских защитников, которые все же не соизмеримы с российскими. Продолжается спецоперация, направленная на деоккупацию Крыма“, — сказал он. В разговоре с „РБК-Украина“ он назвал произошедшее „операцией диверсионно-разведывательного характера“, которая «предусматривает определенные мероприятия на территории и возвращение обратной группы“.

В свою очередь ФСБ России сообщила о взятии в плен одного из украинских спецназовцев, участвовавших в попытке высадиться в Крыму. В пресс-релизе спецслужбы говорится, что во время допроса задержанного установлено, что целью группы были „фото- и видеосъемка участников ДРГ [диверсионно-разведывательной группы] на фоне украинского флага“ на территории Крыма.

Позже ФСБ опубликовала видео, на котором мужчина представляется 46-летним рядовым военной разведки Александром Любасом. По его словам, всего в группе было 16 человек, их целью было поставить флаг Украины и сказать, что „Главное управление разведки зашло в Крым“.

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