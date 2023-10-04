Катри Райк вошла в оппозиционную фракцию нарвского горсобрания

В состав фракции летом вошли семь депутатов, прошедших в горсобрание на местных выборах в 2021 году по “Списку Катри Райк“, и один депутат, прошедший по списку "Eesti 200“.

"После того, что было на ратушной площади 16 сентября, у меня нет морального права сказать: "Разбирайтесь тут сами, я поехала в Таллинн или в Тарту", так что я активно продолжаю работать", - сказала Катри Райк RusDelfi.

"Надо признать честно, предвыборное время уже началось, у меня есть желание собрать хорошую, сильную команду из тех людей, в которых я могу быть уверенной, с которыми у нас похожие ценности", - продолжила Райк.

По словам Катри, она рада, что в связи с вотумом недоверия мэру в Нарве появился новый актив горожан. "Эти люди моложе меня, у них есть дети, они хотят, чтобы они счастливо здесь росли, они хотят развивать город, и я дико рада, что могу им помогать в этом", - добавила Райк.

Яна Кондрашова, лидер оппозиционной фракции "Respekt“ говорит, что одна из их задач - следить за действиями правящей фракции "Narva" и городской управы, чтобы предотвращать возможные злоупотребления властью, критически анализировать их политику и решения, выявлять недостатки и недоработки, а также предлагать альтернативные решения в интересах жителей Нарвы.

«Наиболее важными направлениями работы я вижу информирование и вовлечение нарвитян, а также собственные поправки и проекты решений по текущим городским проблемам, - говорит Кондрашова. - Катри Райк для достижения данных целей является ценным членом команды как со стороны политического опыта управления Нарвой, так и с точки зрения информированности о положении дел в городе“.

Напомним, что Катри Райк 16 сентября 19 депутатов выразили вотум недоверия. Теперь бывший мэр является представителем Тартуского университета в Ида-Вирумаа и депутатом горсобрания Нарвы.

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