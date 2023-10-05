05.10.2023, 16:15
Эксперт в области здравоохранения: выработанный после вакцинации иммунитет может не устоять перед новыми штаммами коронавируса
ФОТО: | Jens Kalaene/dpa
Несмотря на то, что число людей, заразившихся коронавирусом, в сентябре резко возросло, главный специалист Центра гриппа Департамента здоровья Юлия Геллер считает, что нет никаких оснований ожидать введения нового карантина.
По словам Геллер, в связи с началом осени следовало ожидать роста числа заражений. Дети снова собираются в классах или в залах для групповых занятий, взрослые контактируют друг с другом в офисах.
Геллер поясняет, что коронавирус не является сезонным заболеванием, но он распространяется воздушно-капельным путем.