Здоровье
05.10.2023, 16:15

Эксперт в области здравоохранения: выработанный после вакцинации иммунитет может не устоять перед новыми штаммами коронавируса

 
Тест на коронавирус
Тест на коронавирус
ФОТО: Jens Kalaene | Jens Kalaene/dpa

Несмотря на то, что число людей, заразившихся коронавирусом, в сентябре резко возросло, главный специалист Центра гриппа Департамента здоровья Юлия Геллер считает, что нет никаких оснований ожидать введения нового карантина.

По словам Геллер, в связи с началом осени следовало ожидать роста числа заражений. Дети снова собираются в классах или в залах для групповых занятий, взрослые контактируют друг с другом в офисах.

Геллер поясняет, что коронавирус не является сезонным заболеванием, но он распространяется воздушно-капельным путем.

„Я бы рекомендовала людям, входящим в группу риска, серьезно подумать о вакцинации“, - подчеркивает она.

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