„У этой бочки уже видно дно“. Западные союзники Украины опасаются „снарядного голода“ ВСУ

Как образно отметил на на Варшавском форуме по безопасности глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, „у этой бочки уже видно дно“.

Властям и производителям оборонной продукции нужно наращивать производство гораздо более быстрыми темпами, сказал он.

Украина расходует тысячи снарядов в день, большую их часть ей поставляют страны НАТО.

Когда принцип „бережливой экономики“ не работает

По словам адмирала Бауэра, оборонный комплекс недофинансируется на протяжении десятилетий — как следствие, когда страны НАТО начали поставлять Украине оружие, их склады боеприпасов были заполнены наполовину или даже меньше.

„Нам требуются большие объемы. Принципы “строго в срок и ровно столько, сколько требуется“, которым мы 30 лет следуем в нашей либеральной экономике, хороши во многом, но только не для вооруженных сил во время войны“, — сказал военачальник.

Военные запасы западных стран «выглядят немного тощими“, заявил на форуме замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи, призвав союзников по НАТО следовать их обязательству тратить 2% своего национального дохода на оборону.

„Если сейчас, когда в Европе идет война, не время тратить 2% на оборону, то когда?“ — поинтересовался он.

Он также сказал, что модель „строго к сроку“ не работает, когда нужно быть готовым к бою уже завтра.

„Мы не можем остановиться только потому, что наши запасы иссякают, — сказал Хиппи. — Мы должны поддерживать Украину в ее борьбе сегодня, завтра, послезавтра и после-послезавтра. Если мы остановимся, это не значит, что автоматически остановится и Путин“.

Это значит, по словам британского министра, что нужно продолжать поставки Украине изо дня в день и параллельно пополнять собственные запасы.

„Ни для кого не секрет, что еще не все члены альянса тратят 2% своего ВВП на оборону. А это должен быть нижний предел наших расходов на оборону, а не потолок“, — подчеркнул Джеймс Хиппи.