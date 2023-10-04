Центристы расширяют партию: председатель Нарвского городского собрания Ирина Янович вступила в ее ряды

На тот момент, как пишет Rus.ERR, руководивший Центристской партией Юри Ратас призвал однопартийцев, получивших статус подозреваемых, приостановить членство в горсобрании и выйти из советов муниципальных учреждений.

В декабре 2020 года Ирина Янович хотела вновь вступить в Центристскую партию, но тогда ее не приняли.

„Два года назад принятие Алексея Евграфова и Ирину Янович в партию блокировала часть нарвских центристов. Но я бы не хотела копаться в старых конфликтах, поскольку это нас никуда не приведет. Сейчас достигнут полный консенсус, центристы в Нарве объединились“, - прокомментировала Яна Тоом новость о Янович порталу Rus.ERR.

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