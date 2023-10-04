Новости Ида-Вирумаа
04.10.2023, 19:28

Центристы расширяют партию: председатель Нарвского городского собрания Ирина Янович вступила в ее ряды

 (1)
Ирина Янович, председатель Нарвского горсобрания с 11 сентября 2023 года
Ирина Янович, председатель Нарвского горсобрания с 11 сентября 2023 года
ФОТО: Елизавета Гросс | Delfi Meedia

Председатель Нарвского городского собрания Ирина Янович снова стала членом Центристской партии, пишет портал Rus.ERR. До этого Ирина Янович состояла в этой партии с 12 марта 2002 по 15 августа 2018 года. Ушла из партии она вместе с другими нарвскими депутатами после того, как Вируская окружная прокуратура начала подозревать нескольких депутатов Нарвского горсобрания в коррупции.

На тот момент, как пишет Rus.ERR, руководивший Центристской партией Юри Ратас призвал однопартийцев, получивших статус подозреваемых, приостановить членство в горсобрании и выйти из советов муниципальных учреждений.

В декабре 2020 года Ирина Янович хотела вновь вступить в Центристскую партию, но тогда ее не приняли.

„Два года назад принятие Алексея Евграфова и Ирину Янович в партию блокировала часть нарвских центристов. Но я бы не хотела копаться в старых конфликтах, поскольку это нас никуда не приведет. Сейчас достигнут полный консенсус, центристы в Нарве объединились“, - прокомментировала Яна Тоом новость о Янович порталу Rus.ERR.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии