Центристы расширяют партию: председатель Нарвского городского собрания Ирина Янович вступила в ее ряды(1)
Председатель Нарвского городского собрания Ирина Янович снова стала членом Центристской партии, пишет портал Rus.ERR. До этого Ирина Янович состояла в этой партии с 12 марта 2002 по 15 августа 2018 года. Ушла из партии она вместе с другими нарвскими депутатами после того, как Вируская окружная прокуратура начала подозревать нескольких депутатов Нарвского горсобрания в коррупции.
На тот момент, как пишет Rus.ERR, руководивший Центристской партией Юри Ратас призвал однопартийцев, получивших статус подозреваемых, приостановить членство в горсобрании и выйти из советов муниципальных учреждений.
В декабре 2020 года Ирина Янович хотела вновь вступить в Центристскую партию, но тогда ее не приняли.
„Два года назад принятие Алексея Евграфова и Ирину Янович в партию блокировала часть нарвских центристов. Но я бы не хотела копаться в старых конфликтах, поскольку это нас никуда не приведет. Сейчас достигнут полный консенсус, центристы в Нарве объединились“, - прокомментировала Яна Тоом новость о Янович порталу Rus.ERR.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.