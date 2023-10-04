Маргарита Симоньян предложила взорвать ядерную бомбу над Сибирью — это будет „ультиматум“ Западу

Что сказала Симоньян

Она считает, что цели «у них“ (у кого конкретно, она не уточнила, но, видимо, речь идет про Запад) «становятся все дальше“, «ставки становятся все выше“, а с российской стороны «становится все неминуемей и все безальтернативней ядерный ультиматум“. Пропагандистка считает, что «они [Запад] заднюю не дадут, пока им не будет очень, очень, очень больно“ или «пока они не поймут, что очень, очень, очень больно им станет через секунду, ну, например, сегодня“. По ее мнению, Запад не остановится, пока не увидит «неминуемую наползающую мгновенную угрозу“.

„И для этого необязательно даже будет, как, царство ему небесное, Жириновский требовал, долбануть по Вашингтону или по Тбилиси. <…> И по Вашингтону долбить не придется. Мне один умный человек рассказал то, о чем я никогда не догадывалась и не знала. Я же не разбираюсь в этом всем, я не военный эксперт. Я, знаете, дура-баба, в футболе ничего не понимаю. И вот человек, он инженер-радиоэлектроник, говорит мне: мы еще знали в советское время, что если произвести в сотнях километрах на нашей же территории где-нибудь над Сибирью термоядерный взрыв, например, ядерный взрыв, то ничего не будет на земле. Ничего такого страшного. Ни ядерной зимы, которую все боятся. Ни чудовищной радиации, которая убьет всех вокруг, а кого не убьет, те умрут в течение десяти лет от онкологии. Этого ничего не будет. А что будет — так это будет выведена из строя вся радиоэлектроника. Вся цифра, все спутники. Вот эта камера, на которую меня сейчас снимают, вот этот телефон, который рядом со мной лежит. Мы вернемся с вами в год этак какой-нибудь 93-й. Проводные телефоны. Двушечка или уже не двушечка была, я не помню, в телефоне-автомате.