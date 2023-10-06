ВИДЕО | Каково прокатиться на водородном автобусе, который уже тестируется на таллиннских улицах?

В начале октября именно такой крутой автобус был представлен журналистам во дворе Tallinna Linnatransport (TLT). В видео Виталий Галицких, стратегический директор компании Elme Messer Gaas, которая будет заправлять городские автобусы водородом, рассказывает о том, откуда берется водород, о различных вариантах его использования сегодня, и, конечно, о том, что произойдет тогда, когда автобусы с водородным двигателем появятся на улицах Таллинна.

„Для города это более энергоэффективный транспорт, потребление топлива гораздо ниже, – говорит Виталий Галицких. – Скажем, этот автобус, в котором мы сейчас находимся, на 100 километров расходует примерно 8–9 килограммов. И это экологическое топливо, никаких выхлопов нет, производится только водяной пар и тепло. Поэтому можно со стопроцентной уверенностью сказать, что это поможет снизить выброс парниковых газов. На данный момент можно сказать, что водородный автобус стоит примерно столько же, сколько электрический автобус. Со временем, когда все масштабируется, это становится дешевле“.

По словам члена правления TLT Кайдо Падари, водородные автобусы появятся у нас через 5–7 лет, когда нынешние газовые автобусы исчерпают свой ресурс.

Кстати – на этом же новеньком водородном автобусе в начале октября можно было прокатиться по 16-му маршруту, ведь какой же это тест, если автобус не опробован в реальных условиях?

Все подробности в видео!

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