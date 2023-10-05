Delfi
Гороскоп
Программа ТВ
Погода
Дай подсказку
Контакты
Реклама
EST
Экономика
Спорт
За рубежом
Бублик
Dekor
Jana
Турист
Эстонский Экспресс
EST
Заказ
Все новости
Война в Украине
Ида-Вирумаа
Блоги
ЧП
Россия
Подкасты
Мнение
Видео
Мнение
05.10.2023, 14:45
МНЕНИЕ | С путинским режимом нельзя договариваться, ему нужно противостоять с оружием в руках
Ольга Минник
olga.minnik@delfi.ee
Участники Форума свободной России в Таллинне, экономическая панель. В центре - издатель Delfi Meedia Ханс Луйк, 02.10.2023
ФОТО:
Jaanus Lensment
|
Delfi Meedia
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии