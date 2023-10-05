Мнение
05.10.2023, 14:45

МНЕНИЕ | С путинским режимом нельзя договариваться, ему нужно противостоять с оружием в руках

 
Участники Форума свободной России в Таллинне, экономическая панель. В центре - издатель Delfi Meedia Ханс Луйк, 02.10.2023
Участники Форума свободной России в Таллинне, экономическая панель. В центре - издатель Delfi Meedia Ханс Луйк, 02.10.2023
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

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