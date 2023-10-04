ПОДКАСТ | „Каспаров заставил Рейнсалу говорить по-русски“. Как в Таллинне прошел форум российской оппозиции(14)
Как свергнуть Владимира Путина и нужен ли российской оппозиции единый кандидат на президентских выборах 2024 года в России - обсуждали на Форуме свободной России в Таллинне. Слушайте подкаст, где мы подвели итоги антивоенной конференции.
Организаторы конференции ожидали, что итогом форума станет серьёзный поворот в российском антивоенном движении. По словам журналистов Delfi Ильи Бера и Ольги Минник, которые принимали активное участие в дискуссионных панелях, переворот действительно произошел. „Чаша склонилась в сторону открытой поддержи вооруженной борьбы. Это новшество в оппозиционном движении“, - добавил Бер.
Слушайте подкаст RusDelfi, где мы обсудили выступление Алексея Арестовича, влияние Гарри Каспарова на политику, невозможность объединения российской оппозиции и многое другое.
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