Бывшей сотруднице Первого канала Марине Овсянниковой заочно дали 8,5 года по делу о „военных фейках“

Дело о плакате

Обвинение просило назначить Овсянниковой, которая получила известность после антивоенной акции в прямом эфире Первого канала, на год больше — девять с половиной лет колонии.

Ее обвиняли в распространении «фейков“ о российской армии по мотивам политической ненависти (п. «д“ ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Поводом для уголовного дела стал пикет, который она провела в июле 2022 года.

Тогда Овсянникова вышла на Софийскую набережную напротив Кремля с плакатом, на котором были фотографии погибших в Украине детей и надпись, в которой российский президент был назван «убийцей“. «352 ребенка погибли. Сколько еще должно погибнуть детей, чтобы вы остановились?“ — было написано на плакате.

Как считает обвинение, этими действиями Овсянникова «создала реальную угрозу формирования в обществе негативного отношения“ к российским вооруженным силам.

Овсянникова была задержана и заключена под домашний арест, однако вскоре она вместе с дочерью покинула Россию.

Как сообщала «Медиазона“ (в реестре «иноагентов“), на суде в качестве свидетелей обвинения выступили сотрудники управления по противодействию экстремизму МВД (центра «Э“), а также члены семьи Овсянниковой, в том числе ее бывший муж Игорь, сын Кирилл и мать Алия Ткачук.

Игорь Овсянников в суде заявил, что после акции бывшей жены подал иск о лишении ее родительских прав, а также обратился в полицию с заявлением о пропаже дочери.

Мать Овсянниковой заявила, что смотрит новости в официальных источниках и не верит тому, что российская армия может убивать детей.

Как сообщает прокуратура Москвы, суд также запретил Овсянниковой администрировать сайты и страницы в социальных сетях в течение четырех лет.

Ранее большие заочные сроки по делам о распространении «военных фейков“ получили в том числе блогер Вероника Белоцерковская (9 лет), публицист Александр Невзоров (8 лет) и бывший полицейский Олег Кашинцев (8 лет). Белоцерковская и Невзоров внесены в реестр «иностранных агентов“.

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