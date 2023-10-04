Правда ли, что в Украине выпустили почтовую марку с Ярославом Гунькой?

Во многих постах в соцсетях указано, что в интернет-магазине марок с Ярославом Гунькой уже нет, но купить их можно в отделениях «Укрпошты“ — вероятно, с помощью такого примечания авторы подобных публикаций хотели убедить в их подлинности тех читателей, которые попробуют проверить информацию. Однако для этого не требуется обращаться к интернет-магазину. В случае с почтовыми марками всё строго регламентировано: каждая официально выпущенная марка вносится под определённым номером в национальный каталог, а затем в мировые. 14 сентября 2023 года «Укрпошта“ выпустила серию марок «Города героев. Харьковщина“. В этой серии четыре марки, и в каталог «Укрпошты“ они внесены под номерами 2053–2056. Следующая серия — «Оружие победы“ (выпущена 29 сентября) из шести марок, которые в каталоге обозначены номерами 2057–2062. Известно также, какая марка поступит в продажу следующей — с изображением креста «За боевые заслуги“, под номером 2063. На момент написания разбора она пока не вышла, но доступна для предварительного заказа. Таким образом, для какой-либо другой марки не остаётся места в каталоге. То, что никаких марок с Гунькой официально не выпускалось, подтвердил в ответ на запрос агентства Reuters и представитель «Укрпошты“, назвавший картинку фейком.