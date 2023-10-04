Правда ли, что в Украине выпустили почтовую марку с Ярославом Гунькой?
В конце сентября 2023 года в Сети разошлась новость о том, что «Укрпошта“ якобы посвятила новую марку ветерану дивизии Waffen-SS «Галичина“, живущему сейчас в Канаде. Мы решили проверить, так ли это.
26 сентября в соцсетях появились сообщения о новой украинской марке — якобы «Укрпошта“ поместила на неё портрет Ярослава Гуньки, ветерана дивизии «Галичина“, из-за которого несколькими днями ранее разгорелся скандал во время визита Владимира Зеленского в Канаду. Утверждалось, что в интернет-магазине такой марки уже нет, но её по-прежнему можно купить в отделениях украинской почтовой службы. Об этом, в частности, написали Telegram-каналы «Прямой эфир“ (680 000 просмотров на момент написания этого разбора), «Дядя Слава“ (205 000), «Правдивости“ (200 000), «Повёрнутые на Z войне 🇷🇺“ (197 000) и «Осташко! Важное“ (109 000).
Новость о марке с Ярославом Гунькой появилась на фоне скандала в канадском парламенте, произошедшего во время визита президента Украины Владимира Зеленского. 22 сентября Зеленский выступил перед канадскими законодателями, а после его речи спикер палаты общин Энтони Рота предложил поблагодарить аплодисментами ветерана Второй мировой войны. Вскоре выяснилось, что Ярослав Гунька в то время служил в украинской дивизии Waffen-SS «Галичина“. В результате разгорелся скандал, канадские власти принесли извинения, а спикер палаты общин подал в отставку.
Посты о якобы выпущенной марке сопровождаются двумя фотографиями. На одной из них, как утверждается, сама марка, на другой — тот же самый прямоугольник, но снятый якобы в отделении «Укрпошты“.
Изображение состоит из нескольких элементов: фон выполнен в цветах украинского флага, на нём — Зеленский с супругой в канадском парламенте; чуть правее центра — перфорированный по краям портрет Гуньки. Слева от портрета надпись «Герои не умирают“ на украинском и английском языках. В правом верхнем углу — штрихкод.
По фотографии сложно понять, правда ли речь идёт о марке в составе почтового блока или же об открытке, которая сопровождает выпуск марки. Если допустить, что такой блок был выпущен, сразу бросаются в глаза несколько несоответствий. Во-первых, на марке нет названия выпустившей её страны, во-вторых, не указан номинал. На современных украинских марках номинал указывается напрямую, в гривнах, либо с помощью буквенного обозначения. Без этого марка не может считаться знаком почтовой оплаты.
Также не соответствует действительности и штрихкод на вирусном изображении. У каждого блока марок, выпущенного «Укрпоштой“, он уникален. Фактчекинговый проект Factcheck.kz определил, что этот штрихкод взят с другого почтового блока, выпущенного 24 августа 2022 года ко Дню независимости Украины.
Во многих постах в соцсетях указано, что в интернет-магазине марок с Ярославом Гунькой уже нет, но купить их можно в отделениях «Укрпошты“ — вероятно, с помощью такого примечания авторы подобных публикаций хотели убедить в их подлинности тех читателей, которые попробуют проверить информацию. Однако для этого не требуется обращаться к интернет-магазину. В случае с почтовыми марками всё строго регламентировано: каждая официально выпущенная марка вносится под определённым номером в национальный каталог, а затем в мировые. 14 сентября 2023 года «Укрпошта“ выпустила серию марок «Города героев. Харьковщина“. В этой серии четыре марки, и в каталог «Укрпошты“ они внесены под номерами 2053–2056. Следующая серия — «Оружие победы“ (выпущена 29 сентября) из шести марок, которые в каталоге обозначены номерами 2057–2062. Известно также, какая марка поступит в продажу следующей — с изображением креста «За боевые заслуги“, под номером 2063. На момент написания разбора она пока не вышла, но доступна для предварительного заказа. Таким образом, для какой-либо другой марки не остаётся места в каталоге. То, что никаких марок с Гунькой официально не выпускалось, подтвердил в ответ на запрос агентства Reuters и представитель «Укрпошты“, назвавший картинку фейком.
Самая ранняя публикация с вирусными фотографиями, которую удалось найти «Проверено“, — пост в Telegram-канале «Шаман Раху“ (3000 просмотров), появившийся 26 сентября в 13:25 по московскому времени. Этот Telegram-канал уже не раз становился первоисточником фейковых новостей про Украину, представляя размещаемые им фото и видео как присланные подписчиками.
Таким образом, изображение марки, которую якобы выпустила «Укрпошта“, — фейк. Такую марку украинское почтовое ведомство не печатало, а штрихкод на изображении взят с другого блока, выпущенного за год до этого.
Итог: соцсети