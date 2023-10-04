Каким запомнился легендарный нарвский футболист, воспитавший главного тренера сборной страны

В 1968 году после армии 22-летний Станислав Морковкин приехал в Эстонию, и его пригласили играть за команду “Кренгольм“. Как писали газеты, с первых же матчей сильнейшего тогда коллектива республики молодой полузащитник пришелся по вкусу местным болельщикам. Он влюблял в себя хорошей техникой, целеустремлённостью, умением давать ключевые пасы и, конечно же, забивать голы. До того, как он перешел в команду “Балтика“, он также успел поиграть в 1971 году за команду “Зауралец“ из Кургана во 2-й лиге чемпионата СССР.

Станислав очень много говорил о футболе и приводил примеры лучших футболистов. Например, говорил о сэре Стэнли Мэтьюзе (первый обладатель Золотого мяча в 1956 году), объясняя, что скорость футболиста равна скорости его дриблинга с мячом, при котором игрок сохраняет владение. Именно от этого Анастасия отталкивалась и как игрок, и как тренер.

В 1965 году сборная СССР сыграла товарищеский матч с Бразилией в Москве на стадионе „Лужники“ (тогда он назывался Центральным стадионом им. В. И. Ленина). Он закончился со счётом 3:0 в пользу гостей. Станислав был одним из 102 000 человек, которые пришли посмотреть на Пеле. Именно тогда он влюбился в сборную Бразилии и Пеле. И болел за них до последнего дня. В армии невозможно было не заметить молодого, техничного и перспективного футболиста. Именно технике Станислав больше всего уделял внимание, и всегда говорил дочке, что на поле бьёт тот, кто играть не умеет. Эти слова Настя запомнила на всю жизнь и передает эти знания следующим поколениям.

Станислав Морковкин родился во время Второй мировой войны, в январе 1945 года в городе Калинин (нынешняя Тверь). В школьные годы и во время учебы ПТУ его главным тренером был старший брат Юрий, который обучал его индивидуально и привил любовь к футболу. В 1964 году Станислав пошел в армию и был очень счастлив, что попал служить в Петродворец (ныне Петергоф). Там он дослужился до сержанта и продолжал играть в футбол.

После завершения карьеры футболиста, в 1980 году, Станислав Морковкин стал главным тренером нарвского клуба “Балтика“. В дальнейшем футбол в Нарве перестал быть профессиональным, и футболисты должны были пойти на работу, поэтому пропали и результаты.

В 1981 году на свет появилась его дочь Анастасия Морковкина, которую с самого детства отец, будучи на тот момент уже ветераном футбола, брал с собой на игры и тренировки. После тренировок и до тренировки, как и все дети, Настя пыталась отобрать у него мяч. Можно сказать, что он поддерживал свою технику и умения на своем ребёнке, благодаря этому автоматически стал поправлять и технику своей дочки. С раннего возраста обучение технике было у нее на первом месте.

Шли годы, и тренировки переросли в более индивидуальные, где папа и дочка просто брали мяч, держали его в воздухе или отдавали друг другу длинные передачи с точностью в полметра, иначе Насте просто приходилось бежать за мячом. Если Настя ошибалась, давая пас отцу, или если давала пять неточных передач, то тренировка заканчивалась, и они шли домой. Поэтому, если она хотела тренироваться, то должна была давать точные передачи.

Начиная с 1996 года отец стал тренером нарвской женской команды, и у него была традиция после каждой игры выставлять игрокам оценки за матч. Конечно же, он хвалил всех, кроме своей дочери. Все получали пять, четыре, а Морковкина - три. Потом Настя вся в слезах шла с папой домой, и тогда отец говорил ей: “Ты была молодец, но надо добавлять еще в различных моментах“. Таким образом отец закалял в Насте характер, выносливость и упрямство.

Как тренер Станислав всегда поддерживал и мотивировал игроков, уделяя большое внимание технике и технике на скорости.

Как игрок он был лидером, и в трудном матче всегда брал инициативу на себя и решал исход встречи.

Как отец он следил и записывал все Настины шаги на пути к успеху. Очень гордился и всегда поддерживал своею дочь. Конечно, не обходилось и без критики, но без этого невозможно. Одним словом, в нужную минуту мог дать своей дочке крылья, чтоб та действовала. Станислав всегда был благодарен тем, кто как-то был связан с успехом его любимой дочери.

До пенсии работал на Балтийце и потом на Кренгольме. После выхода на пенсию здоровье ухудшилось и после этого мало с кем общался. И постоянно желал только здоровья, здоровья и еще раз здоровья.

Ветеран нарвского футбола Станислав Морковкин На рубеже 60-70-х выступал за нарвский „Кренгольм“, „Зауралец“ (Курган, вторая лига чемпионата СССР), а также за нарвский клуб „Балтика“, в составе которого становился 3-кратным чемпионом ЭССР и 2-кратным обладателем Кубка республики. Анастасия Морковкина 15 раз становилась чемпионкой Эстонии, 8 раз выбиралась лучшей футболисткой среди женщин и 14 раз завоевывала титул лучшего бомбардира. Также у Анастасии имеется серебряный знак отличия от Эстонского футбольного союза за заслуги. В 2018-м она начала тренерскую карьеру, возглавив родной клуб „Пярну“. Затем работала тренером в „Виймси“. С 2022 года работает главным тренером женской сборной Эстонии по футболу.

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