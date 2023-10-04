Новые квартиры для приезжих специалистов или отремонтированный бассейн? Депутаты в Нарве спорят, что лучше(1)
В Нарве хотят реконструировать городской бассейн, в котором, как пишут горожане в комментариях под постами на эту тему, „потолок падает на голову“, „детей купать страшно“. Заодно в том же здании коалиционные депутаты предлагают сделать банный комплекс, так как муниципальная баня в Нарве давно не работает. Мнения как горожан, так и депутатов о том, нужна она или нет, расходятся. По-разному видят депутаты и приоритетные задачи строительства: одни говорят – надо строить арендный дом для приезжих специалистов, другие – реконструировать бассейн для нарвитян.
Городская управа подготовила проект реконструкции бассейна, намеченной на 2024-2026 годы, и передала его на утверждение в горсобрание. Пройдет он или нет, решится уже завтра, 5 октября. И, судя по количеству депутатов правящей фракции „Нарва“, которое составляет большинство в горсобрании, проект будет утвержден. Интересно, что город хочет получить деньги на реконструкцию бассейна у того же европейского фонда, в который команда Катри Райк планировала подавать заявление для получения финансирования на строительство арендного дома.
По мнению депутата Екатерины Платоновой, которое она высказала под постом депутата Дениса Ларченко о том, что новая коалиция занимается популизмом, отказываясь от строительства арендного дома, сравнивать „40 квартир для приезжих... пусть даже специалистов“ и работу бассейна нельзя. Действительно, на Вестервалли, 17 команда Катри Райк планировала построить такой дом на 45 квартир, которые смогут арендовать те, кто приедет работать в Нарву, – учителя, врачи и другие нужные городу специалисты.
По словам Платоновой, „никто не отказывался от арендных домов, они есть в плане развития города“. Но в настоящее время в нем есть строчка об архитектурном конкурсе и о проектировании, о строительстве – пункт недавно был убран депутатами на одной из последних сессий горсобрания.
Платонова напомнила, что „городской бассейн посещают около 800 детей в неделю, плюс в нем проходит реабилитация по направлению физиотерапевтов, плюс приходят люди 70+ группами заниматься, плюс просто люди приходят плавать, наш бассейн работает с 6 утра до 22 вечера, свободное время в нем возможно найти только рано утром или поздно вечером“.
Ее слова легко подтвердить, если пообщаться с родителями, которые водят детей в бассейн. Особенно тепло о тренерах отзываются родители дошкольников, посещающих малую ванну. Но когда они в разговоре с корреспондентом узнавали о возможном закрытии бассейна на реконструкцию, то первый их вопрос был: „А куда все это время будут ходить наши дети?“
Вопрос, что станет альтернативой, где будут заниматься дети, которые ходят в этот бассейн на уроки и занимаются в кружках, не решен. Чиновники обсуждали вариант задействовать бассейн, который находится в Академии МВД, но он не подходит по требованиям для занятий с детьми. Частные тренировки там возможны, но муниципальные секции не имеют права проводить там занятия. Кроме того, пока этот бассейн не работает. Были предложения также возить детей в бассейн отеля „Норус“ в соседний город Нарва-Йыэссу, но это только обсуждения, решения нет. Очевидно, что какой-то вариант найдется, когда проект точно будет принят в работу.
Примерно год назад чиновники обсуждали проблему городского бассейна, тогда речь шла о реновации – хотели заменить трубы, вентиляцию, сделать общий ремонт здания. Теперь чиновники предлагают провести масштабную перестройку старого помещения. Они опираются на проект, который был создан несколько лет назад, когда мэром был Алексей Евграфов, а также на аудит, проведенный в 2021 году. Подробных комментариев о проекте реконструкции руководитель департамента экономики и развития Нарвы не дала, так как проект еще не утвержден в зале городского собрания. Денис Ларченко, присутствовавший на бюджетной комиссии, которая обсуждала этот вопрос, заметил, что проект приняли безо всяких дополнительных оценок рентабельности и какого-либо прочего анализа. И успеют ли чиновники сделать такой анализ до подачи ходатайства на получение финансирования в европейский фонд – 30 октября – неизвестно, так как времени осталось мало. Депутат предполагает, что если проект реконструкции будет сырой, то фонд откажет в финансировании, и тогда ни идея строительства арендного дома, ни идея сделать хорошо нарвским детям, создав им условия для качественных занятий плаванием, не будет реализована в городе.
„Не воспользоваться этой уникальной возможностью и отказаться от строительства нового жилья в Нарве было крайне недальновидным решением, которое приняли депутаты новой правящей фракции“, – сказал Денис Ларченко.
Он отметил, что городу нужно думать не только о „сегодняшнем“ дне, но и о завтрашнем. „В городе огромный кадровый дефицит, – уточнил он. – У нас не хватает чиновников, медиков, учителей и прочих специалистов. Нам нужно уже сегодня предпринимать меры для того, чтобы сюда приезжали новые кадры. В противном случае в этом городе не нужен будет ни бассейн, ни школы, так как людей, которые должны будут оказывать необходимые услуги, просто не будет“.
По его мнению, новая власть хочет показать свою силу и то, что местные центристы „заботятся“ о горожанах. „Но это не так, и причин для этого очень много, – комментирует Ларченко. – Одна из главных – город должен развиваться целостно, а не кусками. В этом году мы уже приняли ряд решений относительно инвестиций в наши спортивные и досуговые центры. Например, строительство футбольного пневмохолла, стоимость которого составит почти семь миллионов евро. Самофинансирование этого проекта составит более 5,5 миллионов евро. В прошлом году в бюджете города были заложены сотни тысяч евро на повышение энергосбережения наших муниципальных учреждений. Почти половину миллиона мы потратили на то, чтобы купить и установить новую технику в ледовый холл. У нас сейчас уже идет ряд строительных работ, в том числе строительство муниципальной школы и нового детского сада. Все это нацелено на улучшение предоставляемых в городе услуг и городской среды“.
Судя по обсуждениям в фейсбуке, горожане заинтересованы в ремонте, так как, по словам некоторых, они уже брезгуют водить детей в городской бассейн и возят их в другой город, что, конечно, неудобно, и из-за чего им приходится тратить больше денег. При этом горожане задаются вопросом, точно ли нужен банный комплекс. А оппозиционные депутаты – вопросом: сколько же денег будет тратить город на обслуживание бассейна и бани в будущем, учитывая повышение стоимости отопления и воды, при том, что услуги муниципальной бани должны стоить значительно меньше, чем те же услуги, например, в строящемся в гостинице „Нарва“ SPA-центре.
Согласно документу о стратегическом развитии города, на реконструкцию планируют потратить 8,5 миллионов евро. Перед горуправой стоит задача привлечь почти 6 миллионов фондовых средств, а остальные деньги город намерен взять в кредит.
„Повторюсь, но город – это полноценный организм, который требует постоянного внимания и развития. Нельзя все силы кинуть только на одну сферу и забыть обо всех остальных. Нужно идти тем планом, который изначально был намечен – строить жилье, а бассейн реновировать. К тому же, реновация бассейна обошлась бы не 8,5 млн евро, а значительно дешевле“, – добавил Ларченко.
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