Новые квартиры для приезжих специалистов или отремонтированный бассейн? Депутаты в Нарве спорят, что лучше

Вопрос, что станет альтернативой, где будут заниматься дети, которые ходят в этот бассейн на уроки и занимаются в кружках, не решен. Чиновники обсуждали вариант задействовать бассейн, который находится в Академии МВД, но он не подходит по требованиям для занятий с детьми. Частные тренировки там возможны, но муниципальные секции не имеют права проводить там занятия. Кроме того, пока этот бассейн не работает. Были предложения также возить детей в бассейн отеля „Норус“ в соседний город Нарва-Йыэссу, но это только обсуждения, решения нет. Очевидно, что какой-то вариант найдется, когда проект точно будет принят в работу.

Ее слова легко подтвердить, если пообщаться с родителями, которые водят детей в бассейн. Особенно тепло о тренерах отзываются родители дошкольников, посещающих малую ванну. Но когда они в разговоре с корреспондентом узнавали о возможном закрытии бассейна на реконструкцию, то первый их вопрос был: „А куда все это время будут ходить наши дети?“

Платонова напомнила, что „городской бассейн посещают около 800 детей в неделю, плюс в нем проходит реабилитация по направлению физиотерапевтов, плюс приходят люди 70+ группами заниматься, плюс просто люди приходят плавать, наш бассейн работает с 6 утра до 22 вечера, свободное время в нем возможно найти только рано утром или поздно вечером“.

По словам Платоновой, „никто не отказывался от арендных домов, они есть в плане развития города“. Но в настоящее время в нем есть строчка об архитектурном конкурсе и о проектировании, о строительстве – пункт недавно был убран депутатами на одной из последних сессий горсобрания.

По мнению депутата Екатерины Платоновой, которое она высказала под постом депутата Дениса Ларченко о том, что новая коалиция занимается популизмом, отказываясь от строительства арендного дома, сравнивать „40 квартир для приезжих... пусть даже специалистов“ и работу бассейна нельзя. Действительно, на Вестервалли, 17 команда Катри Райк планировала построить такой дом на 45 квартир, которые смогут арендовать те, кто приедет работать в Нарву, – учителя, врачи и другие нужные городу специалисты.

Городская управа подготовила проект реконструкции бассейна, намеченной на 2024-2026 годы, и передала его на утверждение в горсобрание. Пройдет он или нет, решится уже завтра, 5 октября. И, судя по количеству депутатов правящей фракции „Нарва“, которое составляет большинство в горсобрании, проект будет утвержден. Интересно, что город хочет получить деньги на реконструкцию бассейна у того же европейского фонда, в который команда Катри Райк планировала подавать заявление для получения финансирования на строительство арендного дома.

Примерно год назад чиновники обсуждали проблему городского бассейна, тогда речь шла о реновации – хотели заменить трубы, вентиляцию, сделать общий ремонт здания. Теперь чиновники предлагают провести масштабную перестройку старого помещения. Они опираются на проект, который был создан несколько лет назад, когда мэром был Алексей Евграфов, а также на аудит, проведенный в 2021 году. Подробных комментариев о проекте реконструкции руководитель департамента экономики и развития Нарвы не дала, так как проект еще не утвержден в зале городского собрания. Денис Ларченко, присутствовавший на бюджетной комиссии, которая обсуждала этот вопрос, заметил, что проект приняли безо всяких дополнительных оценок рентабельности и какого-либо прочего анализа. И успеют ли чиновники сделать такой анализ до подачи ходатайства на получение финансирования в европейский фонд – 30 октября – неизвестно, так как времени осталось мало. Депутат предполагает, что если проект реконструкции будет сырой, то фонд откажет в финансировании, и тогда ни идея строительства арендного дома, ни идея сделать хорошо нарвским детям, создав им условия для качественных занятий плаванием, не будет реализована в городе.

„Не воспользоваться этой уникальной возможностью и отказаться от строительства нового жилья в Нарве было крайне недальновидным решением, которое приняли депутаты новой правящей фракции“, – сказал Денис Ларченко.

Он отметил, что городу нужно думать не только о „сегодняшнем“ дне, но и о завтрашнем. „В городе огромный кадровый дефицит, – уточнил он. – У нас не хватает чиновников, медиков, учителей и прочих специалистов. Нам нужно уже сегодня предпринимать меры для того, чтобы сюда приезжали новые кадры. В противном случае в этом городе не нужен будет ни бассейн, ни школы, так как людей, которые должны будут оказывать необходимые услуги, просто не будет“.