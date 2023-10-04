„Для меня сдаться – значит предать всех“ – решил нарвский предприниматель и открыл новое кафе

– В Йыхви мы открылись по одной простой причине: с недавнего времени Jõhvi Kontserdimaja остался без кафе. В поисках нового оператора мне сделали предложение, за что я искренне благодарен администрации Jõhvi Kontserdimaja и, конечно же, Eesti Kontsert. Концепция кафе в этой локации совпадает с нашим кафе в Нарве в Vaba Lava, что и стало одной из причин сотрудничества. Последнее время мне часто говорят, что нужно расширяться, так что будем продолжать заниматься любимым делом и в Йыхви.

– Александр, коммунальные платежи пугают владельцев заведений общепита, как вы с ними справляетесь, нет ли страха остаться без прибыли в зимний период?

– Счёт за август ввёл меня в легкий шок. При этом я понимаю, что в зимний период добавится отопление, а значит, ежемесячные расходы ещё больше увеличатся. Но если говорить конкретно про деятельность Alex Kohvik, то именно сейчас начался „наш сезон“. Это обусловлено тем, что значительная часть нашей деятельности связана с обслуживанием выездных мероприятий – различные конференции, семинары, торжественные приёмы и т.д. Они активно проводятся начиная с сентября. На сегодняшний день я вижу, что до конца этого года у нас уже есть крупные заказы – конференции и другие мероприятия на 200, 300, 400 человек. Также добавляют оптимизма практически ежедневные маленькие накрытия на 20-50 человек.

– А если нет мероприятий, что делаете?

– Я вообще по жизни всегда очень позитивно настроен, и бизнес – не является исключением. На сегодняшний день я доволен нашей ежедневной посещаемостью кафе, днём гости приходят вкусно пообедать, а вечером – насладиться A La Carte меню. В общей сложности дневная проходимость достигает 100 человек, и к этому добавляются выездные заказы.

– Неужели никогда не было мысли сдаться? Вы начинали, когда еще ковид вносил свои ограничения в деятельность, были скачки стоимости электричества в прошлом году, можно продолжать этот список проблем…