„Для меня сдаться – значит предать всех“ – решил нарвский предприниматель и открыл новое кафе
В приграничной Нарве, где еще несколько лет назад основную кассу заведениям общепита делал российский турист, в летние месяцы и в сентябре закрылись несколько кафе и один ресторан. Но есть нарвские проекты в гастросфере, которые продолжают свое развитие, словно и нет повышения цен на электроэнергию, отопление, продукты. Например, известный в Нарве Alex Kohvik открыл свой „клон“ в Йыхви. RusDelfi узнал у Александра Лушина, владельца этого кафе, как ему удается остаться на волне успеха в то время, когда многие рестораторы опускают руки.
– В Йыхви мы открылись по одной простой причине: с недавнего времени Jõhvi Kontserdimaja остался без кафе. В поисках нового оператора мне сделали предложение, за что я искренне благодарен администрации Jõhvi Kontserdimaja и, конечно же, Eesti Kontsert. Концепция кафе в этой локации совпадает с нашим кафе в Нарве в Vaba Lava, что и стало одной из причин сотрудничества. Последнее время мне часто говорят, что нужно расширяться, так что будем продолжать заниматься любимым делом и в Йыхви.
– Александр, коммунальные платежи пугают владельцев заведений общепита, как вы с ними справляетесь, нет ли страха остаться без прибыли в зимний период?
– Счёт за август ввёл меня в легкий шок. При этом я понимаю, что в зимний период добавится отопление, а значит, ежемесячные расходы ещё больше увеличатся. Но если говорить конкретно про деятельность Alex Kohvik, то именно сейчас начался „наш сезон“. Это обусловлено тем, что значительная часть нашей деятельности связана с обслуживанием выездных мероприятий – различные конференции, семинары, торжественные приёмы и т.д. Они активно проводятся начиная с сентября. На сегодняшний день я вижу, что до конца этого года у нас уже есть крупные заказы – конференции и другие мероприятия на 200, 300, 400 человек. Также добавляют оптимизма практически ежедневные маленькие накрытия на 20-50 человек.
– А если нет мероприятий, что делаете?
– Я вообще по жизни всегда очень позитивно настроен, и бизнес – не является исключением. На сегодняшний день я доволен нашей ежедневной посещаемостью кафе, днём гости приходят вкусно пообедать, а вечером – насладиться A La Carte меню. В общей сложности дневная проходимость достигает 100 человек, и к этому добавляются выездные заказы.
– Неужели никогда не было мысли сдаться? Вы начинали, когда еще ковид вносил свои ограничения в деятельность, были скачки стоимости электричества в прошлом году, можно продолжать этот список проблем…
– Для меня сдаться – значит предать всех тех, кто в меня верит, поэтому совместно с нашей командой мы будем двигаться вперёд. Да, конечно же, каждый день приходится сталкиваться с различного рода трудностями и всегда нужно быстро искать решение. Преодоление таких сложностей делает всех нас сильнее и опытнее в своём деле.
– Если вы смогли осенью открыть новое кафе, значит, летний сезон прошел успешно?
– Конечно же, сумма инвестиций для полноценного открытия нового кафе весьма высока, но меня это никак не останавливает, поскольку я всегда следую одному простому правилу: „Рискнув – можно проиграть, но не рискнув, нельзя выиграть“.
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