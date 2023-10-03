Правда ли, что охранник Зеленского устроил драку в нью-йоркском баре?

24 сентября в соцсетях появился видеоролик, якобы снятый USA Today, в котором рассказывалось об инциденте с участием украинского охранника. Утверждалось, что тот напился в одном из нью-йоркских баров и стал заставлять других посетителей кричать «Слава Украине!“, после чего был избит. Об этом сообщили некоторые российские СМИ, например сайт телеканала «Царьград“ и «Газета.ru“, а также такие Telegram-каналы, как «Прямой эфир“ (724 000 просмотров на момент написания этого разбора), «Nе.Сахар“ (302 000), «Соловьёв“ (301 000), «ЗеРада“ (251 000), «Дядя Слава“ (229 000), «Наблюдатель👁️“ (218 000) и «Путин в Telegram“ (200 000).

Источник этой новости — видеоролик продолжительностью чуть более минуты с логотипом американского издания USA Today. В нём кадры с Зеленским в Генассамблее ООН чередуются с видео уличной потасовки. 18 сентября президент Украины прилетел в Нью-Йорк, 19 сентября выступил на Генассамблее, 20 сентября — на заседании Совета безопасности ООН. 21 сентября он провёл несколько встреч в Нью-Йорке и в тот же день отправился в Вашингтон.

Утверждается, что инцидент с охранником произошёл 21 сентября в заведении The Campbell Bar недалеко от штаб-квартиры ООН.

Однако фактчекинговая служба агентства Reuters обращает внимание на то, что в видеоролике показана улица, непохожая на ту, где находится упомянутый бар. На видео совершенно другой район Нью-Йорка — не Манхэттен, а Бруклин. Улица, где происходит драка, — это Quentin Road. Несмотря на невысокое качество видео и ночное время суток, на записи удаётся различить несколько вывесок, в том числе Soho Boutique.

Точно такая же вывеска на таких же домах обнаруживается на сервисе Google Street View по адресу 1113, Quentin Road.

Это здание находится не рядом со штаб-квартирой ООН в Нью-Йорке, а в четырёх часах ходьбы от него (путь на такси занимает от 40 минут до часа в зависимости от пробок).