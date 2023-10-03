Правда ли, что охранник Зеленского устроил драку в нью-йоркском баре?
В конце сентября 2023 года в соцсетях стал распространяться видеоролик, в котором утверждалось, что сотрудник службы безопасности президента Украины подрался с посетителями одного из баров Нью-Йорка. Это якобы произошло в дни визита Зеленского на Генассамблею ООН. Мы решили проверить, так ли это.
24 сентября в соцсетях появился видеоролик, якобы снятый USA Today, в котором рассказывалось об инциденте с участием украинского охранника. Утверждалось, что тот напился в одном из нью-йоркских баров и стал заставлять других посетителей кричать «Слава Украине!“, после чего был избит. Об этом сообщили некоторые российские СМИ, например сайт телеканала «Царьград“ и «Газета.ru“, а также такие Telegram-каналы, как «Прямой эфир“ (724 000 просмотров на момент написания этого разбора), «Nе.Сахар“ (302 000), «Соловьёв“ (301 000), «ЗеРада“ (251 000), «Дядя Слава“ (229 000), «Наблюдатель👁️“ (218 000) и «Путин в Telegram“ (200 000).
Источник этой новости — видеоролик продолжительностью чуть более минуты с логотипом американского издания USA Today. В нём кадры с Зеленским в Генассамблее ООН чередуются с видео уличной потасовки. 18 сентября президент Украины прилетел в Нью-Йорк, 19 сентября выступил на Генассамблее, 20 сентября — на заседании Совета безопасности ООН. 21 сентября он провёл несколько встреч в Нью-Йорке и в тот же день отправился в Вашингтон.
Утверждается, что инцидент с охранником произошёл 21 сентября в заведении The Campbell Bar недалеко от штаб-квартиры ООН.
Однако фактчекинговая служба агентства Reuters обращает внимание на то, что в видеоролике показана улица, непохожая на ту, где находится упомянутый бар. На видео совершенно другой район Нью-Йорка — не Манхэттен, а Бруклин. Улица, где происходит драка, — это Quentin Road. Несмотря на невысокое качество видео и ночное время суток, на записи удаётся различить несколько вывесок, в том числе Soho Boutique.
Точно такая же вывеска на таких же домах обнаруживается на сервисе Google Street View по адресу 1113, Quentin Road.
Это здание находится не рядом со штаб-квартирой ООН в Нью-Йорке, а в четырёх часах ходьбы от него (путь на такси занимает от 40 минут до часа в зависимости от пробок).
Дату самой драки определить не удалось — на коротких фрагментах видео замазаны лица, а сама запись слишком невысокого качества. Однако во фрагменте ролика, где запечатлена съёмка камерами наблюдения, дата частично видна.
В вирусном ролике утверждается, что это кадры внутри бара, где якобы устроил дебош украинец. Но, судя по цифрам, запись была сделана либо 7 октября неизвестного года, либо (если это США, где принят формат даты месяц / день) 10, 16 или 18 июля неизвестного года. Ни одна из этих дат не совпадает со временем визита Зеленского в США (19–22 сентября 2023 года).
После публикации ролика в российских соцсетях редакция USA Today посчитала необходимым выступить с опровержением. Её представитель заявил, что видео, которое было выдано за сюжет USA Today, никогда не публиковалось этим медиа. Кроме того, издание провело собственный фактчек и обратилось к владельцу The Campbell Bar — тот ответил, что ничего подобного в его заведении не происходило. Представитель полиции Нью-Йорка также дал свой комментарий изданию и отметил, что об описанном в вирусном ролике инциденте правоохранительным органам ничего не известно.
Самая ранняя публикация вирусного видео, которую удалось найти «Проверено“, — пост в Telegram-канале «Военный обозреватель“ (58 000 просмотров), размещённый 24 сентября в 14:54 по московскому времени.
Таким образом, можно сделать вывод, что сообщение о драке, которую якобы затеял сотрудник службы безопасности Зеленского в нью-йоркском баре, — фейк. В видеоролике были собраны кадры мест и происшествий, никак не связанные между собой, а затем к ним добавили логотип USA Today.
Итог: Фейк