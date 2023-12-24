Какие советы дают врачи антивозрастной медицины из трех таллиннских клиник? “99% людей, услышав это, думают о косметических процедурах. Но они не продлевают жизнь“
Официально в сфере здравоохранения такой услуги, как консультирование по вопросам антивозрастной (anti-aging) медицины, не существует. Однако три частные клиники в центре Таллинна предлагают консультации пациентам, желающим замедлить процесс старения. Это новый глобальный феномен, пишет Eesti Ekspress.
„Вам кофе с миндальным или обычным молоком?“ — спрашивает женщина в белом халате.
Я сижу в комнате с белыми стенами.
Напротив меня в синем кресле сидит мужчина в белом халате — доктор Яан Вогельберг (69 лет), который раньше работал онкологом и психиатром, а теперь предлагает пациентам консультации по так называемой anti-aging медицине.
На стене в золотой рамке виднеется текст врачебной клятвы, провозглашающей одной из целей деятельности врача профилактику заболеваний. Из цветочного горшка выглядывает растение с мясистыми листьями.