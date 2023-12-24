Эстонский Экспресс
24.12.2023, 15:22

Какие советы дают врачи антивозрастной медицины из трех таллиннских клиник? “99% людей, услышав это, думают о косметических процедурах. Но они не продлевают жизнь“

 
ВОПРОС ЭТИКИ: Различные исследования среди прочего указывают на опасность того, что „плохо информированные пожилые люди“ могут повестись на красивые обещания anti-aging коммерции. Например, они могут начать тратить деньги на ненужные продукты или услуги.
ВОПРОС ЭТИКИ: Различные исследования среди прочего указывают на опасность того, что „плохо информированные пожилые люди“ могут повестись на красивые обещания anti-aging коммерции. Например, они могут начать тратить деньги на ненужные продукты или услуги.
ФОТО: elenafoxly | Shutterstock

Официально в сфере здравоохранения такой услуги, как консультирование по вопросам антивозрастной (anti-aging) медицины, не существует. Однако три частные клиники в центре Таллинна предлагают консультации пациентам, желающим замедлить процесс старения. Это новый глобальный феномен, пишет Eesti Ekspress.

„Вам кофе с миндальным или обычным молоком?“ — спрашивает женщина в белом халате.

Я сижу в комнате с белыми стенами.

Напротив меня в синем кресле сидит мужчина в белом халате — доктор Яан Вогельберг (69 лет), который раньше работал онкологом и психиатром, а теперь предлагает пациентам консультации по так называемой anti-aging медицине.

На стене в золотой рамке виднеется текст врачебной клятвы, провозглашающей одной из целей деятельности врача профилактику заболеваний. Из цветочного горшка выглядывает растение с мясистыми листьями.

Клиника, в которой мы находимся, расположена в центре Таллинна напротив „Стокманна“ и называется Happy Aging (“Счастливое старение“ — прим. перев.). Я здесь не для того, чтобы получить консультацию, как лучше выглядеть, но для того, чтобы узнать, что советуют тем, кто хочет замедлить процесс старения.

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