Какие советы дают врачи антивозрастной медицины из трех таллиннских клиник? “99% людей, услышав это, думают о косметических процедурах. Но они не продлевают жизнь“

„Вам кофе с миндальным или обычным молоком?“ — спрашивает женщина в белом халате.

Я сижу в комнате с белыми стенами.

Напротив меня в синем кресле сидит мужчина в белом халате — доктор Яан Вогельберг (69 лет), который раньше работал онкологом и психиатром, а теперь предлагает пациентам консультации по так называемой anti-aging медицине.

На стене в золотой рамке виднеется текст врачебной клятвы, провозглашающей одной из целей деятельности врача профилактику заболеваний. Из цветочного горшка выглядывает растение с мясистыми листьями.

Клиника, в которой мы находимся, расположена в центре Таллинна напротив „Стокманна“ и называется Happy Aging (“Счастливое старение“ — прим. перев.). Я здесь не для того, чтобы получить консультацию, как лучше выглядеть, но для того, чтобы узнать, что советуют тем, кто хочет замедлить процесс старения.