Стрельба в Бангкоке: задержан 14-летний подросток, убиты три человека
В результате стрельбы в торговом центре „Сиам Парагон“ в столице Таиланда Бангкоке погибли три человека, сообщают медицинские службы страны.
Ранения получили еще четыре человека, в том числе иностранец, передает Русская служба Би-би-си.
По подозрению в нападении арестован 14-летний подросток, который сам сдался полиции. Предполагается, что он открыл стрельбу из пистолета.
О мотивах нападения пока не сообщается.
Премьер-министр Таиланда сообщил, что ситуация взята под контроль.
До этого в социальных сетях появились кадры, на которых видны посетители, выбегающие из торгового центра.
Торговый центр был быстро эвакуирован и закрыт, также как и близлежащая станция метро «Сиам“.
В сети появились видеозаписи, сделанные, по всей видимости, внутри торгового центра. На одном из них в оживленном комплексе отчетливо слышны четыре громких звука, похожих на выстрелы.
Владелица одного из магазинов на втором этаже торгового центра, находившаяся в момент инцидента внутри, рассказала Би-би-си, что слышала несколько выстрелов.
Некоторые свидетели сообщили, что во время стрельбы они прятались в туалетах.
Премьер-министр Сретта Тависин выразил свои глубочайшие соболезнования жертвам и их семьям.
Массовая стрельба в Таиланде — редкое явление, хотя по сравнению с другими странами региона в стране много огнестрельного оружия на руках у населения.
В октябре прошлого года в детском центре в провинции Нонг Буа Лампху на северо-востоке Таиланда бывший полицейский убил из пистолета и ножом по меньшей мере 37 человек, большинство из них — дети.
В 2020 году в городе Накхонратчасима военнослужащий убил 29 человек и ранил десятки других.
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