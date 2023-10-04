Мнение
04.10.2023, 10:10

МНЕНИЕ | Купил, употребил, выбросил в урну. Романтика!

 
Никакой налог на отходы нам не требуется
Альдер Харкманн
руководитель Eesti Pakendiringlus
Puhkealad, bussipeatused, prügikastid, plastikkäimlad, prügi, Tartu maantee, Peterburi maantee
Puhkealad, bussipeatused, prügikastid, plastikkäimlad, prügi, Tartu maantee, Peterburi maantee
ФОТО: Sven Arbet | Delfi Meedia

Нам, людям, порой свойственно принимать необдуманные или уже механически привычные решения, и иногда, чтобы изменить привычку человека, нужно всего лишь объяснить или намекнуть, чем его привычка плоха для него самого или всего окружения. Нам удалось отучить общество выбрасывать мусор на улицу, и принцип «купил, употребил, в урну“ вошел уже в привычку. Сейчас же настала пора приучить общество к новому, более устойчивому лозунгу: «купил, употребил, отсортировал, выбросил“, – считает руководитель Eesti Pakendiringlus Альдер Харкманн.

Вам точно хоть раз в жизни говорили не грызть ногти, не горбить спину и мыть перед едой руки. Вас всегда приучали или отучали от чего-то только для того, чтобы сделать вашу жизнь лучше, потому что вам желают только хорошего. Если отказ от перечисленных привычек поможет сохранить ваше здоровье, то привычка сортировать купленную упаковку и приобретенный товар поможет сохранить в целости кошелек.

Да, многие считают это хитро выдуманным маркетинговым ходом и насильно закрывают глаза и уши, чтобы не дай Бог увидеть или услышать этот аргумент. Но, друзья, это не отменяет факта, что посредством сортировки мы по-настоящему экономим деньги.

Пора уменьшить счета за вывоз мусора и обезопасить нас от новых налогов

Начнем с того, как образуется счет за вывоз мусора – практически во всех самоуправлениях вывоз биоотходов, стекла, пластика или прочих типов отходов либо бесплатный, либо стоит считанные центы. Самый дорогой вывоз отходов – это вывоз смешанных бытовых отходов, и счет образуется исходя из объема заказанного контейнера. Сортировкой отходов вы только уменьшаете количество и объем смешанных отходов. Поэтому – чем меньше смешанных отходов, тем дешевле вывоз!

Второй аспект, который может в ближайшем будущем очень сильно ударить по карману правительства, однако которы отразится на наших кошельках – это потенциальный штраф от Евросоюза за недостаточное обращение с отходами. Евросоюзом поставлены конкретные целевые задачи, в каком количестве страны должны пускать определенные типы отходов в обращение. Условно, если в стране выпускалось бы всего 100 килограммов пластика, то по предписаниям Евросоюза Эстонии нужно было бы перерабатывать 55 процентов выпущенного пластика. Если мы эту цель не выполняем, получаем от ЕС выговор, а затем уже штраф. В госкошельке лишних денег на оплату штрафа нет, так что мы все прекрасно понимаем, откуда будут взяты деньги на покрытие штрафа.

Нас уже неоднократно пугали налогом на пластик – найти легальный вид для изъятия денег из кошелька налогоплательщика, как мы уже поняли, отнюдь не трудно. Поэтому призываю всех жителей Эстонии доказать правительству и Евросоюзу примером и действиями, что никакой налог на отходы нам не требуется и никакого штрафа мы не заслужили. Давайте же покажем, что в столь трудные времена мы можем помочь путем сортировки отходов как себе, природе, так и государству!

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