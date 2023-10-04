МНЕНИЕ | Купил, употребил, выбросил в урну. Романтика!
Нам, людям, порой свойственно принимать необдуманные или уже механически привычные решения, и иногда, чтобы изменить привычку человека, нужно всего лишь объяснить или намекнуть, чем его привычка плоха для него самого или всего окружения. Нам удалось отучить общество выбрасывать мусор на улицу, и принцип «купил, употребил, в урну“ вошел уже в привычку. Сейчас же настала пора приучить общество к новому, более устойчивому лозунгу: «купил, употребил, отсортировал, выбросил“, – считает руководитель Eesti Pakendiringlus Альдер Харкманн.
Вам точно хоть раз в жизни говорили не грызть ногти, не горбить спину и мыть перед едой руки. Вас всегда приучали или отучали от чего-то только для того, чтобы сделать вашу жизнь лучше, потому что вам желают только хорошего. Если отказ от перечисленных привычек поможет сохранить ваше здоровье, то привычка сортировать купленную упаковку и приобретенный товар поможет сохранить в целости кошелек.
Да, многие считают это хитро выдуманным маркетинговым ходом и насильно закрывают глаза и уши, чтобы не дай Бог увидеть или услышать этот аргумент. Но, друзья, это не отменяет факта, что посредством сортировки мы по-настоящему экономим деньги.
Пора уменьшить счета за вывоз мусора и обезопасить нас от новых налогов
Начнем с того, как образуется счет за вывоз мусора – практически во всех самоуправлениях вывоз биоотходов, стекла, пластика или прочих типов отходов либо бесплатный, либо стоит считанные центы. Самый дорогой вывоз отходов – это вывоз смешанных бытовых отходов, и счет образуется исходя из объема заказанного контейнера. Сортировкой отходов вы только уменьшаете количество и объем смешанных отходов. Поэтому – чем меньше смешанных отходов, тем дешевле вывоз!
Второй аспект, который может в ближайшем будущем очень сильно ударить по карману правительства, однако которы отразится на наших кошельках – это потенциальный штраф от Евросоюза за недостаточное обращение с отходами. Евросоюзом поставлены конкретные целевые задачи, в каком количестве страны должны пускать определенные типы отходов в обращение. Условно, если в стране выпускалось бы всего 100 килограммов пластика, то по предписаниям Евросоюза Эстонии нужно было бы перерабатывать 55 процентов выпущенного пластика. Если мы эту цель не выполняем, получаем от ЕС выговор, а затем уже штраф. В госкошельке лишних денег на оплату штрафа нет, так что мы все прекрасно понимаем, откуда будут взяты деньги на покрытие штрафа.
Нас уже неоднократно пугали налогом на пластик – найти легальный вид для изъятия денег из кошелька налогоплательщика, как мы уже поняли, отнюдь не трудно. Поэтому призываю всех жителей Эстонии доказать правительству и Евросоюзу примером и действиями, что никакой налог на отходы нам не требуется и никакого штрафа мы не заслужили. Давайте же покажем, что в столь трудные времена мы можем помочь путем сортировки отходов как себе, природе, так и государству!
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