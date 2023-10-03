ВИДЕО | Милые топтыгины! В Ярвамаа на камеру попала большая семья медведей

Детеныши обычно рождаются в январе, во время спячки матери, и весят всего 350-400 граммов. В помете обычно 2-3 детеныша, медведица остается с ними в гнезде четыре месяца. Покинув гнездо, детеныши вместе с матерью начинают исследовать мир и отлучаются от материнского молока. Под бдительным присмотром матери медведь осваивает все необходимые в жизни навыки. Следующей зимой подросшие медвежата вздремнут вместе с мамой, но уже весной они начнут жить самостоятельной жизнью.