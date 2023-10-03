МНЕНИЕ | Российские политические сенсации в Таллинне и очередь к Арестовичу

Пятая антивоенная конференция Форума свободной России прошла в Таллинне 1-2 октября 2023 года. Гарри Каспаров, учредитель Форума, впервые проводит подобное мероприятие в столице Эстонии, и кажется, что именно эта конференция стала одной из самых насыщенных, как в плане событий, так и в человеческом отношении. Не всем все понравилось, но именно это и означает, что мероприятие удалось, считает журналист Сергей Ковальченко.