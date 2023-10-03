Мнение
03.10.2023, 14:42

МНЕНИЕ | Российские политические сенсации в Таллинне и очередь к Арестовичу

 
Как нам быть с Россией будущего?
Сергей Ковальченко
журналист
Форум свободной России 02.10.2023
Форум свободной России 02.10.2023
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

Пятая антивоенная конференция Форума свободной России прошла в Таллинне 1-2 октября 2023 года. Гарри Каспаров, учредитель Форума, впервые проводит подобное мероприятие в столице Эстонии, и кажется, что именно эта конференция стала одной из самых насыщенных, как в плане событий, так и в человеческом отношении. Не всем все понравилось, но именно это и означает, что мероприятие удалось, считает журналист Сергей Ковальченко.

Главные события

В новости попало два знаковых заявления, сделанных на форуме. Непублично было объявлено о политическом союзе Гарри Каспарова и Ильи Пономарева, который называет себя создателем Легиона „Свобода России“. Получается, что политическая организация, которой является ФСР, приросла боевым крылом. Острословы тут же сказали, что диверсионные группы легиона, идущие в Белгородскую область теперь будут комплектовать шахматными досками.

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