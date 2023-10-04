"И больше никаких проблем": в Ляэне-Таллиннской центральной больнице начали использовать новый уникальный метод лечения недержания мочи
Новый метод лечения поможет женщинам бороться с недержанием мочи при помощи специальных инъекций филлеров.
Недержание мочи — широко распространенная проблема. По данным исследований Всемирной организации здравоохранения, этим расстройством страдает до 10 процентов населения. У женщин оно встречается в два раза чаще, чем у мужчин – c недержанием мочи в течение жизни сталкивается каждая третья женщина.
Стрессовое недержание мочи, или недержание мочи стрессового типа, характерно для половины всех форм недержания мочи у женщин. Вопреки распространённому мнению, оно касается не только пожилых людей – напротив, недержание по стрессовому типу чаще встречается у более молодых женщин и возникает вследствие беременности, родов, гормональных изменений, ослабление мышц тазового дна и т.д. Определенную роль в развитии заболевания играет также генетика.
По словам главного врача гинекологического отделения Ляэне-Таллиннской центральной больницы доктора Кюлли Идла, недержание мочи стрессового типа возникает непроизвольно, например, при кашле, чихании, смехе, во время прыжков или поднятия тяжестей. «Многие женщины воспринимают это как неизбежность и не обращаются к врачу либо по незнанию, либо из-за ложного стыда, хотя помочь могут как тренировка мышц тазового дна, так и специальное лечение“, - добавляет доктор.
Недавно в Ляэне-Таллиннской центральной больнице начали использовать новый уникальный метод лечения женщин со стрессовым недержанием мочи. Для этого в мочеиспускательный канал, или слизистую оболочку урерты, вводится инъекция, которая придает урерте дополнительную “поддержку“. “Во время эндоскопической процедуры под слизистую оболочку уретры в четырех разных точках тонкой иглой вводят 2 мл полиакрилового гидрогеля, что создает крошечные “гелевые подушечки“ возле шейки мочевого пузыря, которые сужают просвет уретры и тем самым предотвращают подтекание мочи“, - описывает доктор Идла новый метод лечения.
Это малоинвазивная процедура, проводится она в дневном стационаре и занимает обычно около 10-15 минут.
„Лечение помогает 60-70 процентам пациентов с недержанием мочи стрессового типа, причем эффект лечения наступает сразу же еще во время процедуры. Эффект сохраняется до семи лет, после чего процедуру можно повторить“, - объясняет врач, добавляя, что восстановление после процедуры происходит быстро и большинство женщин уже через 24 часа возвращаются к привычному образу жизни. После процедуры разрешается принимать душ, а вот с посещением сауны или бассейна, а также принятием ванны стоит несколько дней повременить.
Наиболее распространенные побочные эффекты лечебной процедуры кратковременны: могут наблюдаться затруднение мочеиспускания, боли в уретре, небольшое кровотечение при мочеиспускании. Временным противопоказанием к процедуре являются невылеченные инфекции мочевыводящих путей.
После процедуры за пациентом наблюдают до момента спонтанного свободного мочеиспускания, которое может занять до нескольких часов. Если спонтанное мочеиспускание прошло успешно, больного отпускают домой.
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