"И больше никаких проблем": в Ляэне-Таллиннской центральной больнице начали использовать новый уникальный метод лечения недержания мочи

Недержание мочи — широко распространенная проблема. По данным исследований Всемирной организации здравоохранения, этим расстройством страдает до 10 процентов населения. У женщин оно встречается в два раза чаще, чем у мужчин – c недержанием мочи в течение жизни сталкивается каждая третья женщина.

Стрессовое недержание мочи, или недержание мочи стрессового типа, характерно для половины всех форм недержания мочи у женщин. Вопреки распространённому мнению, оно касается не только пожилых людей – напротив, недержание по стрессовому типу чаще встречается у более молодых женщин и возникает вследствие беременности, родов, гормональных изменений, ослабление мышц тазового дна и т.д. Определенную роль в развитии заболевания играет также генетика.

По словам главного врача гинекологического отделения Ляэне-Таллиннской центральной больницы доктора Кюлли Идла, недержание мочи стрессового типа возникает непроизвольно, например, при кашле, чихании, смехе, во время прыжков или поднятия тяжестей. «Многие женщины воспринимают это как неизбежность и не обращаются к врачу либо по незнанию, либо из-за ложного стыда, хотя помочь могут как тренировка мышц тазового дна, так и специальное лечение“, - добавляет доктор.

Недавно в Ляэне-Таллиннской центральной больнице начали использовать новый уникальный метод лечения женщин со стрессовым недержанием мочи. Для этого в мочеиспускательный канал, или слизистую оболочку урерты, вводится инъекция, которая придает урерте дополнительную “поддержку“. “Во время эндоскопической процедуры под слизистую оболочку уретры в четырех разных точках тонкой иглой вводят 2 мл полиакрилового гидрогеля, что создает крошечные “гелевые подушечки“ возле шейки мочевого пузыря, которые сужают просвет уретры и тем самым предотвращают подтекание мочи“, - описывает доктор Идла новый метод лечения.

Это малоинвазивная процедура, проводится она в дневном стационаре и занимает обычно около 10-15 минут.