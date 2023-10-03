Армения ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда, который весной выдал ордер на арест Путина

В правительстве Армении ранее говорили, что признание юрисдикции МУС связано с действиями Азербайджана. По мнению армянского премьера Пашиняна, вовлечение международного суда может увеличить безопасность Армении в ситуации, когда «ОДКБ не выполнила и не выполняет свои обязательства“.

Как пишет издание Дiлова Столиця, в ходе заседания парламента оппозиционные фракции “Армения“ и “Честь имею“ бойкотировали обсуждения Римского статута и покинули зал, передает “ДС“ со ссылкой на Trend.az.

Армения подписала Римский статут в 1999 году, но не ратифицировала его. 1 сентября 2023 года армянское правительство направило в парламент проект ратификации Римского статута МУС.

Напомним, в марте досудебная палата МУС выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

МИД РФ предупреждал, что ратификация Арменией Римского статута МУС будет иметь негативные последствия для российско-армянских отношений.



О том, что правительство Армении направило Римский статут в Национальное собрание на ратификацию, 2 октября писал UNN, со ссылкой на армянские СМИ.

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