Армения ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда, который весной выдал ордер на арест Путина(21)
Парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда, который весной выдал ордер на арест Путина. Ратификацию поддержали 60 депутатов, против выступили 22. Об этом сообщило множество российских и украинских новостных порталов.
В правительстве Армении ранее говорили, что признание юрисдикции МУС связано с действиями Азербайджана. По мнению армянского премьера Пашиняна, вовлечение международного суда может увеличить безопасность Армении в ситуации, когда «ОДКБ не выполнила и не выполняет свои обязательства“.
Как пишет издание Дiлова Столиця, в ходе заседания парламента оппозиционные фракции “Армения“ и “Честь имею“ бойкотировали обсуждения Римского статута и покинули зал, передает “ДС“ со ссылкой на Trend.az.
Армения подписала Римский статут в 1999 году, но не ратифицировала его. 1 сентября 2023 года армянское правительство направило в парламент проект ратификации Римского статута МУС.
Напомним, в марте досудебная палата МУС выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.
МИД РФ предупреждал, что ратификация Арменией Римского статута МУС будет иметь негативные последствия для российско-армянских отношений.
О том, что правительство Армении направило Римский статут в Национальное собрание на ратификацию, 2 октября писал UNN, со ссылкой на армянские СМИ.
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