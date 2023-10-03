СК РФ заочно обвинил Кирилла Буданова и других украинских военных в терактах из-за атак дронов

Как передает „Медуза“, обвинения по пунктам «а“ и «в“ части 2 статьи 205 УК РФ предъявлены:

начальнику Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллу Буданову;

командующему Воздушными силами ВСУ Николаю Олещуку;

командующему Военно-морскими силами ВСУ Алексею Неижпапе;

командиру 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов Воздушных сил Украины Сергею Бурденюку.

„Следствием собраны достаточные доказательства причастности высшего военного руководства Украины к организации и совершению в период с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года более 100 ударов с воздуха с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по территориям Москвы и Московской области, Республики Крым и города Севастополя, Ростовской, Белгородской, Брянской областей и ряда других регионов РФ“, — говорится в сообщении ведомства.

СК также утверждает, что обвиняемые «привлекали к совершению преступлений подчиненных им по службе военнослужащих“. В ближайшее время следствие планирует объявить украинских военачальников в розыск и заочно избрать меру пресечения в виде ареста.

С начала российского вторжения в Украину регионы РФ, особенно приграничные, подвергаются обстрелам и атакам беспилотников. Одна из самых массированных атак дронов произошла в ночь на 30 августа. Тогда Минобороны РФ и власти регионов заявили, что средства ПВО сбили беспилотники в Брянской, Рязанской, Орловской, Калужской, Псковской и Московской областях, а также в аннексированном Севастополе.

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