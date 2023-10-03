Не дожидайтесь развития рака! Только половина приглашенных приходит на скрининговое обследование рака толстой кишки

Активность участия варьируется в разных уездах. „В прошлом году наиболее активными участниками были мужчины и женщины, проживающие в Вырумаа, Тартумаа, Хийумаа, Пылвамаа, Пярнумаа и Ляэнемаа, где на скрининговые обследования пришло 62–66% приглашенных. Меньше всего в скрининговых обследованиях рака толстой кишки участвовали жители Ида-Вирумаа, Валгамаа, Харьюмаа, Вильяндимаа и Сааремаа, где охват находился в диапазоне 47%–53%“, - добавила Ниглас.

„Одной из проблем скрининговых обследований рака толстой кишки является низкое участие мужчин - в прошлом году, по нашим данным, в скрининге приняли участие 59% женщин и только 49% мужчин“, - отметила аналитик данных Кассы здоровья Ксения Ниглас. Чтобы снизить заболеваемость и смертность от рака толстой кишки, уровень участия должен составлять не менее 70%. Как и в случае скрининговых обследований на рак груди и шейки матки, в Эстонии охват населения скрининговыми обследованиями рака толстой кишки сейчас ниже рекомендуемого уровня.

Сегодня Касса здоровья начала информационную кампанию по внедрению скрининговых обследований рака толстой кишки, в ходе которых мужчины и женщины в возрасте 60–68 лет приглашаются на бесплатное обследование. „Скрининговое обследование рака толстой кишки может выявить предраковые изменения еще до того, как разовьется онкологическое заболевание и его симптомы. При своевременном медицинском вмешательстве такие изменения можно успешно лечить, избавляя пациента от тяжелого диагноза“, - пояснила руководитель услуг скрининговых обследований Кассы здоровья Мария Суурна. Согласно имеющимся сегодня данным Института развития здоровья, в 2020 году предраковые изменения были выявлены у 1,5% участников, то есть почти у 600 человек. Лишь 0,3% из принявших участие в скрининговых обследованиях получили диагноз рака. „Таким образом участие в скрининговых обследованиях дает большинству людей уверенность и знание того, что с их здоровьем все в порядке“, — добавила Суурна.

В Эстонии на скрининговые обследования рака толстой кишки приглашаются мужчины и женщины в возрасте от 60 до 68 лет через каждые два года. В этом году на обследования были приглашено более 80 000 застрахованных и незастрахованных женщин и мужчин 1955, 1957, 1959, 1961 и 1963 годов рождения. “Поскольку приглашение действительно до конца года, те приглашенные, кто еще не сделал этого до сих пор, успеют принять участие в скрининговых обследованиях“, - сказала Мария Суурна, руководитель услуг скрининговых обследований Кассы здоровья.

Чтобы принять участие в скрининговом обследовании, необходимо обратиться в центр своего семейного врача и записаться на прием к семейной медсестре. На приеме выдается комплект для теста на скрытую кровь, с помощью которого можно взять пробы кала. Пробу можно удобно собрать дома, а затем отправить в лабораторию по почте. Пересылка конверта уже заранее оплачена. Касса здоровья подтверждает, что, если возникнет необходимость в дополнительных обследованиях или лечении, эти расходы также будут возмещены всем, в том числе людям, не имеющим медицинской страховки.

Скрининговое обследование — это медицинское обследование, которое предназначено в первую очередь для здоровых женщин и мужчин без жалоб и симптомов. Дополнительную информацию о скрининговых обследованиях можно получить у своего семейного врача или в службе поддержки клиентов Кассы здоровья, написав на адрес info@tervisekassa.ee или позвонив по телефону 669 6630. Подробную информацию можно найти на сайте: https://soeluuring.ee/jamesoolevahk-rus/ .

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