ВИДЕО | Уроженец Нарвы снова отличился в чемпионате Италии, забив красивый гол из-за пределов штрафной

Тунёв перешел в “Пескару“, которая выступает в Серии С (третий итальянский дивизион), летом. В понедельник уроженец Нарвы забил свой второй гол за новый клуб.

Тунёв, в третий раз вышедший в стартовом составе “Пескары“, забил первый гол в матче на 25-й минуте, красивым ударом из-за пределов штрафной площади.

Выигрывая со счетом 1:0 после первого тайма, “Пескара“ в середине второго тайма уступала 1:2, когда в составе гостей забили Кинг Пол Акпан Удо и Алессио ди Массимо. Однако “Пескаре“ удалось совершить камбэк и одержать победу. На 73-й минуте Никколо Скуиццато сравнял счет, а на 89-й минуте Брандо Моруцци поставил победную точку в матче.

В пяти турах “Пескара“ набрала 13 очков, что позволило ей выйти на четвертое место в турнирной таблице. Выход в Серию B будет обеспечен в конце сезона победителям трех групп лиги и лучшей команде плей-офф Серии С, в котором примут участие 10 лучших команд турнирной таблицы.

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