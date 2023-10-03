Катри Райк: когда Евграфов был главой больницы, в договоре оставался старый пункт о том, что руководитель может работать врачом

На днях Алексей Евграфов, депутат Нарвского горсобрания, возглавляющий фракцию „Нарва“, проголосовавшую за отставку Райк, заявил газете „Северное побережье“, что они пока не планируют менять руководство больницы. „Кто-то из больницы и со стороны Райк поднял эту истерику. Никто из членов совета ни разу не сказал, что в наших планах - менять члена правления“, - сообщил „Северному побережью“ Евграфов.

Райк не согласилась с обвинением в истерике.

„Не знаю, как в других самоуправлениях, но некоторые наши политики имеют привычку быть уверенными, что я веду себя так же, как, вероятно, вели бы они. Иначе я не могу оправдать возглас Алексея Евграфова о том, что кто-то из больницы и со стороны Райк устроил эту истерику, то есть встал на защиту главы больницы. Нет, я не собираю подписи и не организую их сбор“, - написала Райк в соцсетях.

„У всех лидеров с быстрыми действиями, амбициозными и решительными стилями руководства есть свои недостатки. У доктора Кыргвеэ тоже. Но больничную жизнь нельзя политизировать. В Нарве так: землетрясения в управе переносят в больницу. Последние несколько лет я пыталась смягчить эти удары. Это было сложно“, - высказалась Райк, написав ниже о достижениях больницы за время управления Кыргвеэ.

„В Нарве СНОВА есть больница, и у больницы есть будущее. Давайте попробуем это оценить. А также оценить вклад друг друга в развитие больницы. Я не теряю надежды, что после следующих выборов половина советов городских учреждений будут все-таки комплектоваться специалистами. И трезвый разум победит. Мне посчастливилось снизить гонорары членам совета, но это все“, - отметила Райк.

Райк добавила, что во время прошлого назначения руководства больницы, в декабре 2020 года, когда главой больницы стал Алексей Евграфов (Евграфов покинул пост руководителя в марте 2021 - ред.), в его договоре было написано, что он может работать врачом. „Ни сам Евграфов, ни члены совета, видимо, не читали эстонский текст договора“, - предположила Райк.