Катри Райк: когда Евграфов был главой больницы, в договоре оставался старый пункт о том, что руководитель может работать врачом(3)
„Жизнь больницы нельзя политизировать“, - написала на своей странице в Фэйсбуке экс-мэр Нарвы и бывшая председатель совета больницы, ныне - оппозиционный депутат Катри Райк, отметив, что утверждение Алексея Евграфова, который сейчас входит в совет больницы о том, что она устроила истерию в защиту нынешнего руководителя доктора Аго Кыргвеэ, не соответствует действительности.
На днях Алексей Евграфов, депутат Нарвского горсобрания, возглавляющий фракцию „Нарва“, проголосовавшую за отставку Райк, заявил газете „Северное побережье“, что они пока не планируют менять руководство больницы. „Кто-то из больницы и со стороны Райк поднял эту истерику. Никто из членов совета ни разу не сказал, что в наших планах - менять члена правления“, - сообщил „Северному побережью“ Евграфов.
Райк не согласилась с обвинением в истерике.
„Не знаю, как в других самоуправлениях, но некоторые наши политики имеют привычку быть уверенными, что я веду себя так же, как, вероятно, вели бы они. Иначе я не могу оправдать возглас Алексея Евграфова о том, что кто-то из больницы и со стороны Райк устроил эту истерику, то есть встал на защиту главы больницы. Нет, я не собираю подписи и не организую их сбор“, - написала Райк в соцсетях.
„У всех лидеров с быстрыми действиями, амбициозными и решительными стилями руководства есть свои недостатки. У доктора Кыргвеэ тоже. Но больничную жизнь нельзя политизировать. В Нарве так: землетрясения в управе переносят в больницу. Последние несколько лет я пыталась смягчить эти удары. Это было сложно“, - высказалась Райк, написав ниже о достижениях больницы за время управления Кыргвеэ.
„В Нарве СНОВА есть больница, и у больницы есть будущее. Давайте попробуем это оценить. А также оценить вклад друг друга в развитие больницы. Я не теряю надежды, что после следующих выборов половина советов городских учреждений будут все-таки комплектоваться специалистами. И трезвый разум победит. Мне посчастливилось снизить гонорары членам совета, но это все“, - отметила Райк.
Райк добавила, что во время прошлого назначения руководства больницы, в декабре 2020 года, когда главой больницы стал Алексей Евграфов (Евграфов покинул пост руководителя в марте 2021 - ред.), в его договоре было написано, что он может работать врачом. „Ни сам Евграфов, ни члены совета, видимо, не читали эстонский текст договора“, - предположила Райк.
Увидеть тот договор не представляется возможным, так как эта информация, согласно закону, не публичная. Также общественность так и не узнала, получил ли Евграфов и в каком размере компенсацию из-за своего ухода с поста руководителя больницы. „Мы договорились с председателем совета, что не раскрываем детали договора, это прописано и в соглашении“, - сообщил тогда Алексей Евграфов Rus.err.ee.
Действительно ли в том договоре был пункт о том, что председатель правления может работать врачом?
На этот вопрос от RusDelfi Алексей Евграфов ответил: „Разумеется, договор при подписании читали, и этот пункт обсуждали. Изначально было принято решение договор оставить без изменения, чтобы не было причины говорить о том, что его меняли специально под меня. Пункт про врача ничтожен, так как не имея соответствующего образования, работать врачом нельзя“, - коротко прокомментировал Евграфов, подчеркнув, что Райк как председатель совета, получившая тогда доступ к личной информации, не должна была ее распространять.
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