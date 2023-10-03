Citybee объявила о снижении минимальной цены

Citybee внесла изменения в минимальную цену. Новая минимальная цена составляет 1,29 евро плюс плата за начало поездки в размере 0,99 евро. Изменение цены основано на отзывах клиентов.

Ранее минимальная плата в Citybee составляла 4,99 евро, а плата за начало поездки — 0 евро.

Минимальная плата в Bolt Drive составляет 1,99 евро. Первые 15 минут плата за резервацию автомобиля не взымается, далее составляет 13 центов за минуту. Стоимость минуты в Bolt Drive составляет 0,13 евро, в Citybee 0,11.

Минимальная плата за километр у Citybee — 0,26 евро, у Bolt — 0,25. Цена посуточной аренды в Citybee 24,30 евро, в Bolt Drive 19,99.

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