МНЕНИЕ | Белобровцев: „Приоритеты правительства сбились с верного курса, если оно ставит под угрозу чувство безопасности жителей“

Не в последнюю очередь растет обеспокоенность за безопасность граждан в повседневной жизни: премьер-министр сообщила, что правительство не собирается поднимать зарплаты полицейских, спасателей и пограничников, замораживая их на четыре года. И происходит это в условиях постоянного роста цен. А в Департаменте полиции и погранохраны тем временем говорят о жесткой нехватке персонала: число сотрудников за последние 15 лет сократилось на 2100, а в ближайшие годы будет уменьшаться в среднем на 150 человек в год. Нетрудно догадаться, каким образом это может отразиться на безопасности жителей Эстонии.

К составленному коалиционным правительством проекту бюджета на следующий год есть масса вопросов – начиная хотя бы с того, что 400 миллионов, указанные в качестве одной из строк дохода, не имеют никакого реального покрытия, и пока непонятно, откуда правительство собирается эти средства брать. Каллас уже сказала о каких-то новых «налогах на безопасность“, которые опять лягут бременем на плечи налогоплательщиков – вдобавок к увеличению ставки подоходного налога и налога с оборота. А в 2025 году правительство обещает ввести автомобильный налог и так называемый налог на сахар. Словом, будущее предстает в довольно мрачных тонах.