МНЕНИЕ | Белобровцев: „Приоритеты правительства сбились с верного курса, если оно ставит под угрозу чувство безопасности жителей“
Премьер-министр Кая Каллас в прошлый вторник передала в производство парламента составленный коалицией трех партий – реформистов, социал-демократов и Eesti200 – проект бюджета на 2024 год. Уже не первый день вокруг этого документа кипят страсти, поскольку он вызывает у разных групп населения немало беспокойства.
Не в последнюю очередь растет обеспокоенность за безопасность граждан в повседневной жизни: премьер-министр сообщила, что правительство не собирается поднимать зарплаты полицейских, спасателей и пограничников, замораживая их на четыре года. И происходит это в условиях постоянного роста цен. А в Департаменте полиции и погранохраны тем временем говорят о жесткой нехватке персонала: число сотрудников за последние 15 лет сократилось на 2100, а в ближайшие годы будет уменьшаться в среднем на 150 человек в год. Нетрудно догадаться, каким образом это может отразиться на безопасности жителей Эстонии.