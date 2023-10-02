DELFI В УКРАИНЕ | Боррель: мы не боимся, мы будем поддерживать Украину

Верховный представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС продолжит поддерживать Украину и оказывать ей помощь. Во время встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой он отметил, что это первая встреча Совета за пределами Европейского союза, в стране-кандидате.

„Министры стран ЕС посылают четкий сигнал солидарности и поддержки Украине перед лицом несправедливой и незаконной войны. Россия использует в качестве оружия голод и энергию. Ее целями являются не только Украина, но и наиболее уязвимые народы в Африке и Азии, которых она лишает еды в результате своего рэкета с помощью Черноморского флота“, - заявил Боррель, отметив, что действия России указывают на то, что она намерена продолжать свои незаконные действия, нарушая международное право и порядок.

„Поэтому мы должны больше работать вместе. На встрече с президентом Зеленским и министром Кулебой мы говорили о гарантиях безопасности, которые хотим дать Украине“, - сообщил Боррель.

Верховный представитель ЕС предложил новый многолетний двусторонний пакет помощи в рамках Европейского фонда мира в размере до 5 миллиардов евро на следующий год.

„Надеюсь, мы сможем достичь соглашения о нем до конца этого года, когда нужно будет договориться о пересмотре многолетней финансовой программы, - выразил он надежду. - Мы продолжаем готовить украинских солдат, цель в ближайшие месяцы - подготовить 40 тысяч, включая специальную подготовку пилотов истребителей. Работаем над укреплением сотрудничества военно-промышленных предприятий Украины и ЕС“.

„Самая сильная гарантия безопасности, какую мы можем дать Украине, это членство в ЕС“, - добавил он.

По словам Борреля, Евросоюзу важно работать над тем, чтобы лица, совершившие преступления, понесли наказание, в т. ч. за преступления агрессии и бесчеловечные действия, такие, как депортация детей.