Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США

Начало новому делу против Трампа дал гражданский иск, поданный прокуратурой штата Нью-Йорк. В нем утверждается, что в течение многих лет своей предпринимательской деятельности Трамп обманывал банки и страховые компании, завышая стоимость своей недвижимости на миллионы долларов.

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летисия Джеймс обвинила Трампа, двух его взрослых сыновей и их корпорацию Trump Organization в том, что они завысили стоимость своей недвижимости более чем на $2 млрд для нужд своего бизнеса.

На прошлой неделе судья штата Нью-Йорк Артур Энгорон вынес промежуточное решение о доказанности махинаций семьи Трамп. В понедельник началось рассмотрение дела по существу.

Корреспонденты сообщают из зала суда, что в зале заседания собралось очень много прессы.

У здания суда в нижнем Манхэттене собрались противники Трампа, требующие для него адекватного наказания. „У лжи есть последствия“, — написано на их плакатах.

Такие настроения не удивительны в городе, который безоговорочно поддерживает демократов.

У здания суда также замечена небольшая группа сторонников Дональда Трампа из движения MAGA (английская аббревиатура слогана „Вернем Америке былое величие“).

На их баннере написано „Трамп или смерть“.

Трамп все отрицает

Трамп еще до суда назвал иск прокуратуры очередной охотой на ведьм.

„Это обман. Просто чтобы вы знали: мои финансовые отчеты феноменальны“, — сказал он журналистам перед тем, как войти в зал суда.

В начале заседания генеральный прокурор Летисия Джеймс изложила суть обвинения и обстоятельства, на которых оно построено.

„Мой посыл прост. Неважно, насколько ты влиятелен или сколько у тебя денег, — перед законом все равны“, — сказала она в завершение.

В промежуточном постановлении суда говорится, в частности, что для получения более выгодных условий займов и соглашений со страховыми компаниями Дональд Трамп: