ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (586-й день) | Бербок: ЕС будет простираться от Лиссабона до Луганска. Украинские дроны атаковали Смоленский авиазавод
Подводим итоги еще одного дня войны.
Доброволец из Эстонии, сражавшийся в Интернациональном легионе территориальной обороны Украины, погиб в окрестностях Лимана в Донецкой области в результате атаки беспилотного летательного аппарата, запущенного Россией, сообщило вчера поздно вечером издание Postimees. По его сведениям, дрон нанес удар по частному дому, где находились эстонец и еще один боец из его подразделения.
За прошедшие сутки произошло 38 боевых столкновений, сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке. Россия нанесла по Украине 10 ракетных и 89 авиационных ударов, а также 39 раз обстреляла позиции ВСУ и другие цели из реактивных систем залпового огня (РСЗО), говорится в этом документе.
Кроме того, в ночь на 1 октября Россия атаковала Украину с южного, юго-восточного и северного направлений с использованием около 30 ударных БПЛА типа Shahed-136/131. Средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено 16 российских дронов, указывает Генштаб ВСУ. По его информации, в результате этих атак есть погибшие и раненые среди мирного населения, пострадали частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
ВСУ продолжают наступательные действия на мелитопольском и бахмутском направлениях, отмечается далее в документе. На херсонском направлении, в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) “Одесса“, силы обороны Украины “ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения и наносят успешные удары по тылам противника“, сказано в сводке.
По сообщению Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки авиация сил обороны Украины нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск ВСУ поразили зенитно-ракетный комплекс, пункт управления, склад боеприпасов и 16 артиллерийских установок противника, указано в сводке.
Ночью и утром в понедельник, 2 октября, российские войска нанесли серию ударов с воздуха по Херсону. Как сообщает в своем Telegram-канале областная прокуратура, большинство атак пришлось по центральной части города, ранения получили две девочки и их мать. Повреждены дома, хозяйственные постройки, церковь и ряд других гражданских объектов. Первый замначальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий сообщил, что полицейский, получивший ранения во время утреннего обстрела Херсона, скончался в больнице.
По Харькову, где утром объявляли воздушную тревогу, было выпущено не менее пяти ракет С-300, сообщил в Telegram глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов. Все удары пришлись на территорию за пределами города, уточнил он. “По предварительной информации, пострадавших нет. Профильные службы работают на местах попадания“, - написал Синегубов.
Встреча министров иностранных дел стран ЕС в Киеве
В Киеве прошла неформальная встреча министров иностранных дел стран Евросоюза. Основная ее цель, как сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель – продемонстрировать солидарность и поддержку народу Украины перед лицом российской агрессии.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выразила уверенность в “скором“ вступлении Украины в ЕС и возвращении Киевом оккупированных Россией территорий. “Будущее Украины - в Европейском Союзе, в нашем сообществе свободы. И скоро оно распространится от Лиссабона до Луганска“, - сказала Бербок в кулуарах встречи. Проводимые Украиной реформы, необходимые для вступления в ЕС, министр назвала “впечатляющими“, сообщает агентство AFP. Комментируя ситуацию на поле боя, Бербок заявила, что “с каждой деревней и каждым метром, который освобождает Украина, она прокладывает себе путь в ЕС“. Для этого Киеву нужна поддержка, а особенно “зимний защитный зонтик“, включающий в себя и противовоздушную оборону, подчеркнула Бербок.
Владимир Зеленский призвал ЕС активизировать работу в отношении нового санкционного пакета против России. “Любые санкционные паузы увеличивают время российской агрессии, а пауза после 11 санкционного пакета уже слишком затянулась“, - сказал президент Украины на встрече с министрами иностранных дел ЕС. „Очевидно, нужны санкции против российской атомной отрасли – и за то, что Россия предпринимает на Запорожской атомной станции, и в качестве шага против использования сомнительных российских атомных технологий. Сомнительных как с безопасности, так и с политической точки зрения“, - предложил Зеленский.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на встрече глав МИД стран ЕС в Киеве чувствовался консенсус по поводу членства Украины в Евросоюзе. По мнению министра, переговоры о вступлении Украины в ЕС должны начаться до конца года. Все семь рекомендаций Еврокомиссии для начала этого процесса будут выполнены, добавил Кулеба.
Главы МИДов Евросоюза не достигли соглашения о выделении Украине военной помощи в размере пяти миллиардов евро в 2024 году. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам министерского саммита в Киеве. Дипломат подчеркнул, что намерен добиться подписания этого соглашения до конца года. Боррель также подтвердил намерение Евросоюза подготовить к концу года около 40 тысяч украинских военных, в том числе летчиков.
Главное управление разведки министерства обороны Украины (ГУР) сообщило об ударе беспилотниками по Смоленскому авиазаводу, где производят в частности ракеты Х-59. По информации ведомства, в результате совершенной в воскресенье атаки нарушен процесс производства ракет Х-59 различных модификаций. Накануне российское минобороны заявляло, что все пять украинских беспилотников были подавлены в Смоленской области средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы, жертв и разрушений не было.
Болгария присоединяется к запрету на въезд автомобилей с российскими номерами на свою территорию. Как заявил глава пограничной полиции страны Антон Златанов, запрет начнет действовать уже с сегодняшнего вечера. Ранее о такой же мере объявили граничащие с Россией Литва, Латвия, Эстония, Польша, Финляндия и Норвегия.
На “России 1“ рассказали о приказе на внесудебную расправу над командиром российского вертолета, который в августе перелетел в Украину. Сюжет вышел на “России 1“ в итоговом выпуске “Вестей недели“. Его автор - военкор ВГТРК Сергей Зенин. Внимание на материал обратило издание “Агентство“. Совершившего перелет летчика Максима Кузьминова в сюжете обвинили в убийстве других членов экипажа.
Автор материала процитировал представителя российской контрразведки, который сказал, что это преступление не имеет срока давности. По словам Зенина, офицеры ГРУ рассказали, что приказ на убийство Кузьминова уже получен, а его выполнение вопрос времени. “Найдем человека и накажем его по всей строгости закона нашего государства за предательство“, – говорит один из военных, чье лицо скрыто. “До суда не доживет“, – добавляет другой собеседник “России 1“.
Вечерняя сводка Генштаба ВСУ
В течение суток произошли 22 боевых столкновения. Россия нанесла очередной удар по Украине применив семь ударных дронов типа «Шахед-136/131“ с юго-восточного направления. Силы ПВО уничтожили четыре беспилотника. Всего противник нанес пять ракетных и 39 авиационных ударов, совершил 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям войск ВСУ и населенным пунктам Украины.
Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.
На лиманском направлении Силы обороны Украины отразили атаки противника в районе Макеевки Луганской области.
На бахмутском направлении войска РФ безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области.
На авдеевском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение восточнее Степного Донецкой области.
На марьинском направлении в течение суток ВСУ успешно отразили шесть атак в районе Марьинки Донецкой области. Также отражены атаки противника в районе Новомихайловки Донецкой области.
На шахтерском направлении силы обороны Украины отбили атаки противника возле Старомайорского и Ровнополя Донецкой области.
На запорожском направлении успешно отражены российские атаки западнее Вербового Запорожской области.
Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают противника вдоль всей линии фронта.
В течение суток авиация ВСУ нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один — по зенитно-ракетному комплексу противника.
Подразделения ракетных войск ВСУ поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления и два артиллерийских средства противника.
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