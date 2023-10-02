ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (586-й день) | Бербок: ЕС будет простираться от Лиссабона до Луганска. Украинские дроны атаковали Смоленский авиазавод

Ночью и утром в понедельник, 2 октября, российские войска нанесли серию ударов с воздуха по Херсону. Как сообщает в своем Telegram-канале областная прокуратура, большинство атак пришлось по центральной части города, ранения получили две девочки и их мать. Повреждены дома, хозяйственные постройки, церковь и ряд других гражданских объектов. Первый замначальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий сообщил, что полицейский, получивший ранения во время утреннего обстрела Херсона, скончался в больнице.

По сообщению Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки авиация сил обороны Украины нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск ВСУ поразили зенитно-ракетный комплекс, пункт управления, склад боеприпасов и 16 артиллерийских установок противника, указано в сводке.

ВСУ продолжают наступательные действия на мелитопольском и бахмутском направлениях, отмечается далее в документе. На херсонском направлении, в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) “Одесса“, силы обороны Украины “ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения и наносят успешные удары по тылам противника“, сказано в сводке.

Кроме того, в ночь на 1 октября Россия атаковала Украину с южного, юго-восточного и северного направлений с использованием около 30 ударных БПЛА типа Shahed-136/131. Средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено 16 российских дронов, указывает Генштаб ВСУ. По его информации, в результате этих атак есть погибшие и раненые среди мирного населения, пострадали частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

За прошедшие сутки произошло 38 боевых столкновений, сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке. Россия нанесла по Украине 10 ракетных и 89 авиационных ударов, а также 39 раз обстреляла позиции ВСУ и другие цели из реактивных систем залпового огня (РСЗО), говорится в этом документе.

Доброволец из Эстонии, сражавшийся в Интернациональном легионе территориальной обороны Украины, погиб в окрестностях Лимана в Донецкой области в результате атаки беспилотного летательного аппарата, запущенного Россией, сообщило вчера поздно вечером издание Postimees. По его сведениям, дрон нанес удар по частному дому, где находились эстонец и еще один боец из его подразделения.

По Харькову, где утром объявляли воздушную тревогу, было выпущено не менее пяти ракет С-300, сообщил в Telegram глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов. Все удары пришлись на территорию за пределами города, уточнил он. “По предварительной информации, пострадавших нет. Профильные службы работают на местах попадания“, - написал Синегубов.

Встреча министров иностранных дел стран ЕС в Киеве

В Киеве прошла неформальная встреча министров иностранных дел стран Евросоюза. Основная ее цель, как сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель – продемонстрировать солидарность и поддержку народу Украины перед лицом российской агрессии.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выразила уверенность в “скором“ вступлении Украины в ЕС и возвращении Киевом оккупированных Россией территорий. “Будущее Украины - в Европейском Союзе, в нашем сообществе свободы. И скоро оно распространится от Лиссабона до Луганска“, - сказала Бербок в кулуарах встречи. Проводимые Украиной реформы, необходимые для вступления в ЕС, министр назвала “впечатляющими“, сообщает агентство AFP. Комментируя ситуацию на поле боя, Бербок заявила, что “с каждой деревней и каждым метром, который освобождает Украина, она прокладывает себе путь в ЕС“. Для этого Киеву нужна поддержка, а особенно “зимний защитный зонтик“, включающий в себя и противовоздушную оборону, подчеркнула Бербок.

Владимир Зеленский призвал ЕС активизировать работу в отношении нового санкционного пакета против России. “Любые санкционные паузы увеличивают время российской агрессии, а пауза после 11 санкционного пакета уже слишком затянулась“, - сказал президент Украины на встрече с министрами иностранных дел ЕС. „Очевидно, нужны санкции против российской атомной отрасли – и за то, что Россия предпринимает на Запорожской атомной станции, и в качестве шага против использования сомнительных российских атомных технологий. Сомнительных как с безопасности, так и с политической точки зрения“, - предложил Зеленский.