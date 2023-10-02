Новости России
02.10.2023, 16:57

СМИ: В Псковской области задержан эстонец, который незаконно пересек границу с РФ

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ФОТО: Jassu Hertsmann | Delfi Meedia

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали гражданина Эстонии за незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации в обход установленных пунктов пропуска, сообщает „Псковская губерния“.

Как сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области, пограничники задержали иностранного гражданина в Печорском районе после пересечения российско-эстонской границы.

О подозрительном гражданине в приграничном районе сообщил на пограничную заставу местный житель. По утверждению ФСБ, в ходе опроса эстонец заявил, что прибыл в Россию „в поисках лучших условий жизни“. Документы на право пересечения государственной границы у него отсутствовали.

По данному факту пограничным управлением возбуждено уголовное дело. Мужчина по решению суда заключён под стражу.

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