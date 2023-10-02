Скончался легендарный нарвский футболист, отец главного тренера сборной страны

О смерти Станислава Морковкина сообщила его дочь, главный тренер женской сборной Эстонии по футболу Анастасия Морковкина.

Станислав Морковкин на рубеже 60-70-х выступал за нарвский „Кренгольм“, „Зауралец“ (Курган, вторая лига чемпионата СССР), а также за нарвский клуб „Балтика“, в составе которого становился 3-кратным чемпионом ЭССР и 2-кратным обладателем Кубка республики.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.