Население Эстонии быстро стареет. Женщины живут почти на 9 лет дольше мужчин

Доля людей в возрасте 65 лет и старше в составе населения Эстонии сохраняет тенденцию к росту: 20,3% на начало 2021 года. Согласно прогнозам, к 2035 году доля людей пенсионного возраста достигнет 25,1%.

Разумеется, это характерно не только для нашей страны: такая же тенденция наблюдается и во всех других странах-членах Европейского союза. Однако главная проблема заключается в том, что показатели здоровья населения Эстонии — как ожидаемая продолжительность жизни при рождении, так и количество лет, прожитых в добром здравии, — ниже средних по Евросоюзу.