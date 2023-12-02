Население Эстонии быстро стареет. Женщины живут почти на 9 лет дольше мужчин(38)
Суровая правда: по количеству лет, прожитых людьми в добром здравии, Эстония в 2021 году заняла предпоследнее место в Европейском союзе, уступив лишь Латвии. Хорошее здоровье жители Эстонии сохраняют в среднем всего до 59,2 лет. Но это можно изменить, пишет Eesti Ekspress.
Доля людей в возрасте 65 лет и старше в составе населения Эстонии сохраняет тенденцию к росту: 20,3% на начало 2021 года. Согласно прогнозам, к 2035 году доля людей пенсионного возраста достигнет 25,1%.
Разумеется, это характерно не только для нашей страны: такая же тенденция наблюдается и во всех других странах-членах Европейского союза. Однако главная проблема заключается в том, что показатели здоровья населения Эстонии — как ожидаемая продолжительность жизни при рождении, так и количество лет, прожитых в добром здравии, — ниже средних по Евросоюзу.