ВИДЕО | Маргус Цахкна в Киеве: мы по-прежнему поддерживаем Украину

Цахкна сообщил Delfi, что в Киев прибыли все министры иностранных дел Евросоюза. “Мы показываем, что спустя 19 месяцев после возобновления российской агрессии мы продолжаем поддерживать Украину“, - сказал Цахкна.

„Украинцы борются не только за свою свободу, но и за нашу собственную свободу, и их место - в Европейском Союзе и НАТО“, - сказал министр иностранных дел. Он добавил, что Евросоюз должен принять решение в конце этого года начать переговоры с Украиной, чтобы страна могла стать членом Евросоюза. Также, по словам Цахкна, министры иностранных дел вновь встретятся в октябре, чтобы обсудить дальнейшие шаги по превращению Украины в полноправного члена НАТО.

По словам Цахкна, важно продолжать оказывать Украине экономическую, финансовую и военную помощь. “Тот факт, что мы сегодня здесь, в Киеве, дает мне подтверждение, что ничего не изменится, и мы продолжим поддерживать Украину“, - сказал он.

Цахкна отметил, что Эстония помогала Украине в различных крупных проектах, например, строительстве детского сада, а завтра также состоится открытие моста, в реализацию которого внес вклад и народ Эстонии. “Отдельная тема, в отношении которой у нас нет общей позиции, - это как привлечь Путина и его приближенных к ответственности за военные преступления“.

Подробнее (на эстонском языке) смотрите в видео!

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .