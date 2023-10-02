Болгария объявила, что закроет въезд для автомобилей с российскими номерами

„Мы очень активно работали с четверга (28 сентября) до вчерашнего дня (1 октября). Я уверен, что к концу дня (2 октября) на территории Болгарии начнет действовать запрет на въезд российских автомобилей. И хочу отметить, что для грузовиков он действует уже несколько месяцев“, — сказал Златанов (его слова приводит издание «24 часа“).

Глава пограничной полиции отметил, что запрет касается как автомобилей, так и других вещей, на которые распространяются ограничения Евросоюза.

Сколько автомобилей с российскими номера въезжает в Болгарию ежемесячно, представитель пограничной полиции не сказал, но отметил, что их немного.

Еврокомиссия в сентябре разъяснила, как власти стран ЕС могут применять запрет на ввоз из России большого списка товаров, в том числе автомобилей. После этого в Литве, Латвии, Эстонии, Польше и Финляндии запретили въезд автомобилей с российскими номерами. С 3 октября такой же запрет начнет действовать в Норвегии, которая не состоит в ЕС, но входит в Шенгенское соглашение и имеет сухопутную границу с Россией.

Через Болгарию проходит сухопутный маршрут из Грузии в Сербию — это два крупных центра российской эмиграции, начавшейся после полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.

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