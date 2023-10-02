В Ласнамяэ начинается масштабная дератизация. Жителей района просят быть внимательнее

„Несколько недель назад мы опубликовали информацию о том, где планируем провести дератизацию этой осенью, и попросили у жителей дополнительную информацию. Привлечение жителей дало свои плоды. Если в изначальном списке было 12 мест, то после сбора информации дератизация сегодня начинается в 46 местах. Я благодарю жителей за проявленную активность“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Старейшина добавила, что хотя для общественных мест выбран максимально безопасный метод дератизации, во избежание неприятных ситуаций жители Ласнамяэ какое-то время должны быть внимательнее, особенно на прогулках со своими питомцами.

В понедельник, 2 октября, в 46 местах в районе Ласнамяэ начнется плановая дератизация. Последний раз дератизация в Ласнамяэ проводилась прошедшей весной. Борьба с грызунами в районе Ласнамяэ осуществляется регулярно, при необходимости и по обращению жителей она будет проводиться и в дальнейшем. Более точную информацию о местах, где будет проходить дератизация можно найти здесь: https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/link/jWROLQgN .

На упомянутых территориях будут установлены ловушки и прочие средства для борьбы с грызунами, которые будут отмечены непромокаемыми инфолистами, чтобы уберечь детей и животных от соприкосновения с ядовитым веществом.

Борьба с грызунами проводится прежде всего для обеспечения безопасности. Поскольку крысы питаются пищевыми отходами вокруг мусорных баков или в компостных кучах, они являются переносчиками ряда заболеваний, например лептоспироза, сальмонеллеза, колибактериоза, болезни Веллса и туберкулеза, а также могут передавать людям других паразитов: блох, клещей и других насекомых. Если крысы перегрызут электрические провода, то могут даже вызвать пожар. Не говоря уже о том, что они могут заразить домашних питомцев страшными болезнями.