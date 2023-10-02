Отопление в Силламяэ с этого сезона подешевеет(1)
В новом отопительном сезоне цена на центральное отопление в Силламяэ снизится примерно на 8%, пишет ERR.
Согласно ходатайству, которое на прошлой неделе занимающаяся производством и продажей тепла в Силламяэ компания Silpower направила Департаменту конкуренции, стоимость тепловой энергии в городе будет снижена с 73,42 евро до 67,11 евро за мегаватт-час без учета налога с оборота.
„С чем связано решение снизить цены на отопление? В первую очередь с тем, что подешевело топливо“, - сказал директор по развитию Silpower Сергей Куликов.
По его данным, Департамент конкуренции уже прислал компании позитивный ответ на ходатайство, а новые цены начнут действовать уже с 1 ноября.
„Департамент конкуренции 28 сентября утвердил предельную цену в размере 67,11 €/МВт-ч для конечных потребителей в сетевой зоне Силламяэ, которая будет применяться с 1 ноября“, - подтвердила Rus.ERR руководитель отдела ценового регулирования ведомства Керту Сауль.
С учетом налога с оборота новая цена составит 80,53 евро за мегаватт-час вместо нынешних 88,1 евро.
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