Отт Тянак о победе в Чили: „Мы провели практически идеальное ралли“

Это стало второй победой Отта Тянака и Мартина Ярвеоя на этапе ЧМ по ралли в этом сезоне, первая - в феврале в Швеции. В Чили он опередил занявшего второе место Тьерри Нёвиля (Hyundai) на 42,1 секунды, третьим стал Элфин Эванс (Toyota; +1.06,1).

„Конечно, приятно завершить выходные с положительными эмоциями, чего не случалось уже давно. Мы провели практически идеальное ралли“, — сказал довольный Тянак после гонки.

Тянак стал ближе к победе в субботу, когда эстонец перехитрил своих конкурентов шинной тактикой. “Это ралли сильно отличалось от обычного, потому что скорость была далеко не самым важным фактором, а решающим фактором была экономия шин“, — пояснил Тянак.

По словам Тянака, результат придал команде сил, и они надеются успешно завершить сезон: “Позитивная атмосфера всегда полезна, и вся команда, безусловно, получила удовольствие от этой недели“.

В общем зачете лидирует Калле Рованперя (Toyota), набравший 217 очков. За ним следуют Эльфин Эванс (186 очков), Тьерри Нёвиль (155 очков) и Отт Тянак (146 очков).

Следующий этап ралли, который пройдет в Центральной Европе, состоится с 26 по 29 октября.

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