Отт Тянак о победе в Чили: „Мы провели практически идеальное ралли“
Отт Тянак и Мартин Ярвеоя (M-Sport), занявшие чистое первое место на Ралли Чили, выиграли 19-й этап чемпионат мира по ралли в своей карьере.
Это стало второй победой Отта Тянака и Мартина Ярвеоя на этапе ЧМ по ралли в этом сезоне, первая - в феврале в Швеции. В Чили он опередил занявшего второе место Тьерри Нёвиля (Hyundai) на 42,1 секунды, третьим стал Элфин Эванс (Toyota; +1.06,1).
„Конечно, приятно завершить выходные с положительными эмоциями, чего не случалось уже давно. Мы провели практически идеальное ралли“, — сказал довольный Тянак после гонки.
Тянак стал ближе к победе в субботу, когда эстонец перехитрил своих конкурентов шинной тактикой. “Это ралли сильно отличалось от обычного, потому что скорость была далеко не самым важным фактором, а решающим фактором была экономия шин“, — пояснил Тянак.
По словам Тянака, результат придал команде сил, и они надеются успешно завершить сезон: “Позитивная атмосфера всегда полезна, и вся команда, безусловно, получила удовольствие от этой недели“.
В общем зачете лидирует Калле Рованперя (Toyota), набравший 217 очков. За ним следуют Эльфин Эванс (186 очков), Тьерри Нёвиль (155 очков) и Отт Тянак (146 очков).
Следующий этап ралли, который пройдет в Центральной Европе, состоится с 26 по 29 октября.
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