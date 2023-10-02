ФОТО и ВИДЕО | Лидирующие в чемпионате Эстонии „Левадия“ и «Флора“ одержали синхронные победы, а “Калев“ продолжает борьбу за третье место

В первом матча воскресенья “Курессааре“ принимал “Калев“. Хозяева вышли вперед на 40-й минуте матча, когда Стен Рейнкорт забил гол после вброса из аута в исполнении Маттиаса Мяннилаана. Однако на 44-й минуте Сандер Синилайд смог сравнять счет.

Во втором тайме обе команды создали несколько хороших моментов, но изменить счет не смогли и матч закончился ничьей (1:1).

Во втором матче, состоявшемся в воскресенье, „Флора“ на выезде обыграла „Вапрус“ со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Сергей Зенёв на 64-й минуте. Между тем обе команды заканчивали матч вдесятером, так как “Вапрус“ к моменту травмы Кевина Каубера произвел все замены, а нападающий „Флоры“ Хенрик Оямаа за несколько минут заработал две желтые карточки и был удален с поля.

В последнем матче дня таллиннская “Левадия“, благодаря быстрым голам Молло Бессала на 4-й минуте и Марк Оливер Рооснупп на 14-й минуте повела в счете. Несмотря на то, что “Трансу“ удавалось время от времени завладевать мячом, “Левадия“ контролировала ход встречи.

Второй тайм оказался более скудным на опасные моменты. Команды нанесли только по одному удару в створ ворот друг друга. Победную точку в матче на 88-й минуте поставил вышедший на замену Роберт Кирсс, получив пас от Эдгара Тура.

Турнирная таблица:

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