ГАЛЕРЕЯ | Отт Тянак и Мартин Ярвеоя выиграли этап ЧМ по ралли в Чили

Второе место занял выступающий за Hyundai бельгиец Тьерри Нейвиль, уступивший победителю 42,1 секунды, а третье - британец Элфин Эванс, выступающий за Toyota (отставание на 1.06,9).

Это стало второй победой Отта Тянака и Мартина Ярвеоя на этапе ЧМ по ралли в этом году.

Тянак, выигравший также первый этап ЧМ, который проводился в Швеции, ранее заявлял, что трассы в Чили идеально подходят под его стиль вождения, и он рассчитывает здесь на победу, напоминает rus.err.

В общем зачете чемпионата Тянак идет на четвертом месте, отставая от идущего третьим Нейвиля на 9 очков и на 71 очко от лидера - финна Калле Рованперя.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.