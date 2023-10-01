ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (585-й день) | Лондон: Россия готовится вести войну в Украине еще несколько лет. Войска РФ пытаются вернуть утраченные позиции в Бахмуте и под Авдеевкой

Министерство обороны России сообщило об уничтожении украинского дрона в Краснодарском крае , не уточнив, где именно был сбит беспилотник. Между тем мэр Сочи Алексей Копайгородский написал в Telegram, что во время атаки беспилотника на Краснодарский край международный аэропорт Сочи “в целях обеспечения безопасности“ был временно закрыт для отправки и приема рейсов. В результате атаки украинских беспилотников есть попадание по стоянке российских вертолетов в районе Адлера в Сочи. Об этом сообщает “Украинская правда“ со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины - которое, по данным издания, и организовало атаку. Независимых подтверждений этой информации нет.

В небе над Смоленском утром 1 октября были уничтожены три беспилотника , пытавшихся атаковать город, сообщил губернатор области Василий Анохин. Эту информацию подтвердили также в Минобороны РФ, уточнив, что речь идет о БПЛА самолетного типа.

В ночь на 1 октября Россия сбросила на Херсонскую область 10 авиабомб. Об этом сообщил представитель Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Толоконников в эфире национального телемарафона. По его словам, в Станиславове в результате обстрелов пострадали четыре человека. Еще один житель находится под завалами. Кроме того, из-за обстрелов на окраинах Херсона было отключено электричество.

Силы обороны Украины продолжают наступление на мелитопольском и бахмутском направлениях, отмечается в сводке. На бахмутском направлении Россия безуспешно пытается вернуть утраченные позиции в районе Клещеевки в Луганской области, подчеркивает Генштаб ВСУ. По его данным, за прошедшие сутки авиация сил обороны Украины нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 8 ударов по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск ВСУ поразили 6 зенитно-ракетных комплексов, 10 артиллерийских установок и 3 склада боеприпасов.

Кроме того, Россия атаковала Украину при помощи 40 иранских ударных БПЛА типа Shahed-136 и Shahed-131 с южного направления. Средства противовоздушной обороны уничтожили 30 дронов в пределах Одесской, Николаевской и Винницкой областей. Однако в результате атак есть погибшие и раненые среди мирного населения. Разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

За прошедшие сутки произошло 38 боевых столкновений, сообщил в утренней сводке Генштаб ВСУ . Россия нанесла по Украине 8 ракетных и 99 авиационных ударов, а также 45 раз обстреляла позиции ВСУ и другие цели из реактивных систем залпового огня (РСЗО), говорится в документе.

Согласно документам, утечка которых, по всей видимости, произошла из министерства финансов РФ, расходы на оборону в России к 2024 году должны вырасти примерно до 30% от общего объема всех государственных расходов, говорится в утренней сводке Минобороны Великобритании.

Президент США Джо Байден после принятия Конгрессом законопроекта о временном бюджете призвал продолжать оказывать помощь Киеву. “Мы ни при каких обстоятельствах не можем допустить, чтобы американская поддержка Украины была прервана“, - говорится в заявлении президента, опубликованном на сайте Белого дома. Американский лидер выразил надежду, что спикер Палаты представителей республиканец Кевин Маккарти “сохранит свои обязательства перед народом Украины“ и обеспечит поддержку, “необходимую для оказания помощи Украине в этот критический момент“.

Обе палаты Конгресса США одобрили законопроект о временном бюджете, направленный на избежание приостановки работы федерального правительства (шатдауна), не предусматривающий помощь Киеву. Проект бюджета, рассчитанный на 45 дней, включает в себя расходы на функционирование государственных органов, а также помощь при стихийных бедствиях, однако в нем нет средств на поддержку Украины.

Жозеп Боррель приехал в Киев и встретился с Владимиром Зеленским . Об этом сам глава дипломатии ЕС написал в соцсети X. “Удостоен чести присутствовать в Киеве с президентом Владимиром Зеленским и министром (иностранных дел) Дмитрием Кулебой на церемонии почтения памяти погибших солдат“, - сообщил он. 1 октября в Украине отмечается День защитников и защитниц страны.

Украинские военные утром 1 октября обстреляли район центрального рынка в Шебекино, сообщил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков . По его информации, при этой атаке пострадали три человека: одна женщина получила осколочные ранения шеи, двое мужчин - осколочные ранения ног.

Над Джанкоем в аннексированном Крыму около 13:00 сбиты ракеты «Гром-2“, следует из сообщения Минобороны РФ в воскресенье. „Дежурными средствами ПВО украинские ракеты были обнаружены и перехвачены в воздухе. Обломки сбитых украинских ракет упали на территории Джанкойского района“, — отметили в ведомстве.

Отвечая на вопрос о его позиции по Украине, Фицо, известный своими пророссийскими взглядами, заявил: «Я ограничусь одним предложением: у Словакии и людей в Словакии есть проблемы посерьезнее, чем Украина“.

Бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо, чья партия СМЕР победила на парламентских выборах в субботу, заявил, что сделает все возможное, чтобы мирные переговоры между Россией и Украиной начались как можно скорее.

Украина не получала от западных союзников или НАТО предложений обменять свое членство в альянсе на территориальные уступки, заявил замминистра иностранных дел страны Евгений Перебейнис. Он также исключил возможность подобной договоренности в будущем. „Украина не будет торговать своими территориями в обмен ни на что. Я могу подтвердить, что никаких официальных предложений со стороны ни НАТО, ни каких-либо других наших западных партнеров по отказу Украины от территорий в обмен на какие-либо другие шаги не было“,— указал Перебейнис, выступая в эфире телеканала “Рада“.

У Великобритании нет планов по отправке британских военных инструкторов в Украину , заявил в интервью телеканалу Sky News премьер-министр страны Риши Сунак. Ранее министр обороны Великобритании Грант Шаппс, назначенный на эту должность в прошлом месяце, заявил в интервью газете The Sunday Telegraph, что в перспективе он хотел бы направить военных инструкторов в Украину в дополнение к обучению украинских вооруженных сил в Великобритании или других западных странах.

В случае успешных переговоров Киев рассчитывает на получение третьего транша кредита МВФ в размере около 900 млн долларов до конца года, указывается в посте.

Делегация МВФ прибыла в Украину, запланированы встречи с руководством страны, сообщает Telegram-канал Klymenko Time со ссылкой на постпреда МВФ в Украине Ваграма Степаняна.

„Вполне вероятно, что Россия сможет поддерживать такой уровень оборонных расходов до 2024 года, но только за счет экономики в целом“, - полагает британская разведка. С учетом этих данных Лондон приходит к выводу, что Россия готовится вести войну в Украине еще несколько лет.

„Украина – это огромная трагедия для всех. Если СМЕРу предложат сформировать правительство… я сделаю все, в том числе и внутри Европейского cоюза, чтобы мирные переговоры начались как можно скорее“.

„Больше убийств никому не поможет. Вы знаете наше мнение. Я лучше потрачу 10 лет на переговоры о мире и компромиссах, чем позволю людям убивать друг друга еще 10 лет, а затем окажусь там, где мы находимся сейчас. Мы как партия мира не меняем нашу позицию“.

Россия нарастила численность войск на лимано-купянском и бахмутском направлениях, заявил глава пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

По его словам, 25-я армия ВС РФ, воюющая на лимано-купянском направлении, ранее насчитывала 12 тысяч военных, но сейчас идет речь о более чем 17 тысячах человек.

В Бахмуте противник сосредоточил более десяти тысяч человек личного состава, там танковые, мотострелковые и десантные полки, рассказал Евлаш. Говорить о том, что россияне собираются выходить из Бахмута, пока не приходится. И украинские войска пока не собираются штурмовать город, поскольку это приведет к большим потерям, уточнил спикер ВСУ.

Российские войска также усиливают штурмы на Таврическом направлении, которое охватывает Запорожскую область и территории до Авдеевки. За последние дни количество их атак увеличилось почти вдвое, сообщил в интервью украинскому телевидению спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

„Сейчас продолжаются активные боевые действия. Враг пытается вернуть утраченные позиции в районе Роботино. Если говорить о зоне ответственности ОСУВ “Таврия“ в целом, то враг увеличил свое давление“, - цитирует Штупуна РБК-Украина.

По его словам, российские войска пытались восстановить утраченное положение возле Авдеевки, давить на Марьинку и улучшить свое положение в районе Вербового, Новоселовки и Степового в Запорожской области.

„Если статистически сравнивать, то количество боестолкновений выросло почти в два раза“, - заявил Штупун.

Вечерняя сводка Генштаба ВСУ

В течение суток произошли 30 боевых столкновений. Россия нанесла очередной удар по Украине, применив около 30 ударных БПЛА типа «Шахед-136/131“ с южного, юго-восточного и северного направлений. Силы противовоздушной обороны уничтожили 16 «шахедов“.

Противник нанес восемь ракетных и 72 авиационных удара, совершил 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям войск ВСУ и населенным пунктам Украины. В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

На лиманском направлении Силы обороны отразили атаку противника в районе Макеевки Луганской области.

На бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области.

На авдеевском направлении ВСУ успешно отразили атаки противника в районах Степного, Авдеевки и Веселого Донецкой области.

На марьинском направлении в течение суток Силы обороны успешно отразили восемь атак в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На запорожском направлении ВСУ успешно отразили атаки врага в районе Новодаровки Запорожской области.

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают противника вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация ВСУ нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили зенитно-ракетный комплекс, пункт управления, склад боеприпасов и 16 артиллерийских средств противника.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.