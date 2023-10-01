ВИДЕО | Трагедия в Испании: 13 человек погибли при пожаре в ночном клубе(4)
По меньшей мере 13 человек погибли в результате пожара в ночном клубе в городе Мурсия на юго-востоке страны, передает Би-би-си.
Пожар вспыхнул в популярном ночном клубе Teatre, расположенном в районе Аталайас, около 6 утра по местному времени.
Власти сообщают, что число погибших может возрасти. Экстренные службы все еще ищут нескольких пропавших без вести людей.
„Мы в ужасе“, — заявил мэр Мурсии Хосе Бальеста в эфире испанского телеканала 24h. Он объявил трехдневный траур в городе.
По словам мэра, на место происшествия прибывают родственники посетителей клуба, которые надеются найти близких.
Неясно, что стало причиной пожара, но известно, что огонь разгорелся в то время, когда клуб еще был открыт для посетителей.
Как сообщили представители экстренных служб, пожарным удалось проникнуть внутрь около 08:00, и они обнаружили четыре тела, а примерно через 40 минут — еще два.
Четверо пострадавших находятся в больнице – они отравились угарным газом. В местном спортивном комплексе проводятся консультации для пострадавших.
Мэрия Мурсии заявила, что «глубоко сожалеет“ о случившемся, и выразила соболезнования пострадавшим.
Мурсия (исп. Murcia) — город на юго-востоке Испании, административный центр автономного сообщества Мурсия и одноименной провинции.
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